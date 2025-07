El truco de una profesora murciana contra el 'me aburro' de los niños en verano: "Además, les va a venir bien"

Las vacaciones escolares son ese momento del año en el que, por fin, niños y niñas pueden descansar de la rutina, disfrutar de la familia y pasar más tiempo con los amigos. Sin embargo tantas semanas libres también dan lugar a largas horas sin nada que hacer, algo que pesa especialmente entre los más pequeños, que, además, son quienes más vacaciones tienen.

Aunque pueda parecer contradictorio esas horas muertas y el aburrimiento en general no son necesariamente algo malo: muchos expertos insisten en que el aburrimiento fomenta la creatividad, la imaginación y habilidades tan valiosas como la tolerancia a la frustración. Pero a la vez es cierto que en ocasiones conviene tener recursos a mano para evitar caer en la tentación de darles el móvil o la tablet como vía fácil para mantenerlos entretenidos.

Un artilugio contra el aburrimiento en vacaciones

En este sentido Lauri Math Teacher (profesora murciana de matemáticas y creadora de contenido en redes sociales) ha compartido en su cuenta de TikTok un truco tan sencillo como ingenioso para esos momentos en los que los niños sueltan el temido “me aburro”.

“Espérate que te voy a dar la solución. Vas a escuchar esa frase una vez. Más no”, arranca Lauri en su vídeo, dirigiéndose sobre todo a madres y padres. A continuación revela su estrategia: “Tú te coges tu libretita y le dices ‘¿que te aburres?’ Ven acá pa’ ca’, que me ha dado la ‘Lauri’ un truco infalible. Tú abres la máquina de la tortura y le haces así” (en ese momento, pasa un rodillo por una hoja en blanco) “y le tienes entretenido media hora por lo menos.”

¿Y qué es esa “máquina de la tortura”? Se trata de una sencilla herramienta que, al pasarla sobre el papel, imprime de golpe como si se tratara de un sello un buen número de multiplicaciones: “Bueno, a mí me ha salido un poco torcido porque no tenía una base, pero mira. Le pones unas multiplicaciones en cuestión de segundos y ya verás como no te va a volver a decir que está aburrido”.

Además según cuenta ella misma existen modelos para distintas operaciones: “Esto lo venden de sumas, de restas, de multiplicaciones, de divisiones y vale menos de dos euros.