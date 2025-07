Miedo en una playa de La Manga, en Murcia: vecinos temen el robo de la 'piedra secreta' del Mar Menor

En una publicación reciente que ha arrasado en redes sociales, el joven creador de contenido murciano Víctor, ha destapado lo que muchos llaman la “piedra secreta” del Mar Menor. Víctor comienza su vídeo diciendo: “Os voy a enseñar la piedra secreta del mar menor. Yo no sé qué pasa hoy que hace un viento pero flipante. Vale, primero esta escalerilla. Ahora hay que meterse al agua esta que da un poco de asquillo. Ya veréis: aquí está la piedra. ¿Le veis la forma que tiene? Se ve, ¿verdad? Está muy chula.”

Lo que para Víctor es un hallazgo curioso, para muchos vecinos de la zona se ha convertido en un motivo de alarma. Y es que, tras su publicación, se han desatado decenas de comentarios en los que, entre bromas, se percibe un miedo real a que alguien acabe llevándose la misteriosa roca: Algunos usuarios escribían: “Se acabó el secreto", “Mañana la venden en Wallapop”, “Elimina la publicación o acabará rota o sustraída.”. “Llévatela y véndela"

La preocupación no es nueva. No es la primera vez que esta piedra de apariencia insólita se convierte en fenómeno viral. Ya en 2022 la roca fue protagonista en redes, sobre todo en Twitter, gracias a cuentas como @MarmenorKO_, que la compartieron despertando la curiosidad de miles de murcianos que desconocían su existencia. Y entonces, igual que ahora, muchos usuarios rogaban que no se revelara su localización exacta por temor a que desapareciera o sufriera daños.

Una escultura escondida en el Mar Menor

La conocida como “piedra secreta” del Mar Menor no es una piedra cualquiera. A pocos metros de la orilla, sobresaliendo entre las aguas de una zona de baño de La Manga, se alza la cabeza tallada de un fauno.

El fauno tallado en piedra, con gesto serio y facciones duras, y una densa barba que rodea toda la cara. / Iván Urquízar

Su tamaño es modesto (mide menos de un metro) y desdee lejos, es fácil confundirla con cualquier otra roca. Solo se distinguen los rasgos perfectamente labrados al acercarse lo suficiente.

Aunque durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse de una escultura antigua, o incluso de restos de algún naufragio artístico, lo cierto es que su historia es bastante reciente.

El autor de la piedra secreta: Tomás Carrasco

Detrás de esta figura se encuentra Tomás Carrasco: artista granadino residente en La Manga desde hace más de veinte años. Según él mismo ha explicado, fue en 2011 cuando decidió tallar la roca porque “no tenía otra cosa que hacer”. Durante cinco o seis días estuvo trabajando la piedra, que, según sus palabras, “sonaba como a metálico” de lo dura que era.

Tomás, conocido entre familiares y vecinos por su pasión por el arte, utilizó herramientas básicas como un compresor de gasolina y una radial para labrar la barba y retocar zonas dañadas como la nariz o los labios, que fueron golpeadas por desconocidos tiempo después de terminar la obra.

Firmó la pieza con las letras “TOCARO”, las dos primeras sílabas de su nombre y sus apellidos. Aun así la mayoría de vecinos que viven a pocos metros desconocía por completo que él era el autor. De hecho, muchos se enteraron recientemente, tras el eco mediático que ha vuelto a poner la roca en el centro de la atención.