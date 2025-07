Andrea Barceló, profesora murciana, sobre las oposiciones: "Ha suspendido tanta gente porque a la hora de corregir han sido súper duros"

Uno de los momentos más importantes en la carrera profesional de cualquier docente que sueña con dar clase en la escuela pública en Murcia se ha saldado este año con un sabor agridulce. La última convocatoria de oposiciones de Secundaria, celebrada el pasado 21 de junio y considerada la más multitudinaria de la historia en la Región, ha terminado envuelta en la polémica por los resultados obtenidos.

Más de 300 de las 1.595 plazas convocadas podrían quedar sin adjudicar por los suspensos masivos registrados en varias especialidades. Los datos hablan por sí solos: en Matemáticas solo han aprobado 57 personas para 120 plazas; en Física y Química, 49 para 79 plazas; en Biología, 55 para 86; en Tecnología, 78 para 100; y en Informática, apenas 21 para 50.

El origen de este "desastre", según relatan opositores y sindicatos, está en la primera parte de la prueba:el conocido examen práctico. Un ejercicio que, lejos de ajustarse a los formatos habituales, pillaba por sorpresa a cientos de aspirantes.

Entre quienes han salido a explicar qué ha ocurrido se encuentra Andrea Barceló, profesora murciana y creadora de contenido en redes sociales, que la semana pasada publicó un vídeo contando cómo había vivido desde dentro el examen de inglés y por qué, en su opinión, han suspendido tantísimas personas.

Barceló relataba que se encontró un examen que rompía por completo los esquemas: “Yo abrí el cuadernillo y de repente me veo un texto que no daba ninguna pista sobre qué autor lo había escrito ni a qué obra pertenecía”. Hasta ahora, asegura, lo normal era que en otras comunidades o convocatorias “te daban o bien el autor o bien la obra, o al menos, si no te da nada, que te dé alguna pista… pues no te daba nada”.

La profesora reconoce que tuvo que leer el texto “como tres o cuatro veces” sin conseguir averiguar a qué obra pertenecía, algo que complicaba muchísimo responder a las preguntas, ya que, según relata, “dime las características del contexto histórico de la obra, dime el estilo del autor… y yo de verdad me había estudiado todos los autores, me sabía de qué iban todas las obras, pero es que se fueron a una que yo me sabía el nombre, pero claro, no había investigado sobre qué iba exactamente”.

“Nos pusimos supernerviosos”

La dificultad del examen no terminó ahí. La propia estructura de las preguntas, sostiene Barceló, aumentó el nivel de confusión entre los aspirantes: “Nos pusimos supernerviosos y entonces la mayoría de los enunciados no estaban claros, eran muy elaborados y no sabías exactamente qué querían que contestaras”.

El examen práctico, que debía servir para demostrar conocimientos específicos, introdujo además un ejercicio de fonética inédito para muchos opositores: “Normalmente lo que hacían era poner una palabra y tenías que transcribirla fonéticamente, pues ahora lo que habían hecho era poner tres frases, tenías que describirlas a nivel fonológico, fonético y además decir qué fenómeno se estaba produciendo”, detalla la profesora.

Aunque ella había preparado esa parte, advierte de la severidad a la hora de calificar: “Al parecer, con tener un fallo, por ejemplo en la transcripción, pues ya, pues ya te daban el ejercicio entero por mal”.

Al salir del examen, reconoce que estaba muy agobiada, pero pensó que al menos obtendría la nota mínima para pasar. “Yo salí y ya estaba superrayada, pero pensaba que al menos a un cinco iba a llegar porque lo había contestado casi todo y rascando un poco de aquí a allá, pues yo creo que un cinco daba”.

Criterios de corrección muy estrictos

Sin embargo, no fue así para la mayoría. Barceló lo tiene claro: “¿Entonces claro por qué ha suspendido tanta gente? Porque a la hora de corregir también han sido superduros, no el tribunal en sí, sino los criterios de corrección que estaban establecidos”. Y explica cómo un solo error podía suponer quedarse fuera: “Si a lo mejor tienes un ejercicio donde tienes que contestar tres o cuatro preguntas, pues si tenías una mal ya estaba el ejercicio entero mal”.

De ahí que, según sus cálculos, apenas “unas veinte personas de ochocientas y pico, novecientas” lograran aprobar el práctico de inglés. Ella misma admite que no superó esa parte, pero conseguía salvar la convocatoria gracias a su nota en el tema escrito, donde obtuvo un sobresaliente: “Yo de hecho no lo aprobé, pero claro, como en el tema tenía un nueve con nueve, pues me hizo buena media”.