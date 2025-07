La petición de Alba, vecina de Torre Pacheco, a los manifestantes: "No queremos que venga gente de fuera, porque lo único que estáis haciendo es destrozar el pueblo"

A punto de cumplirse una semana de la brutal agresión a un anciano en plena calle, que encendió la chispa de una espiral de racismo y tensión en Torre Pacheco, la localidad murciana comienza, poco a poco, a recuperar algo de normalidad.

La noche de ayer trasnscurría con más calma de la esperada tras días de máxima tensión y violencia, la concentración convocada por grupos de ultraderecha para la tarde de este martes apenas logró reunir a un centenar de personas. La fuerte presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional, con más de un centenar de agentes desplegados, consiguió disuadir en gran parte a quienes pretendían sumarse a nuevas protestas en contra de la población migrante.

No obstante la situación sigue lejos de estar completamente tranquila. Hay nuevas concentraciones convocadas para esta noche y mañana, y tanto las autoridades como los propios vecinos mantienen la cautela ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

Una joven vecina de Torre Pacheco alza la voz por redes sociales

Mientras, en medio de este clima enrarecido, una joven vecina de Torre Pacheco ha decidido alzar la voz en redes sociales. Se llama Alba y en un extenso vídeo ha querido contar su visión de lo que está ocurriendo en su pueblo y lanzar un mensaje muy claro a quienes están llegando de fuera para manifestarse y, según denuncia ella misma, generar más violencia y caos: “Yo quiero salir y contar lo que está pasando en Torre Pacheco porque mucha gente, por mucho que escuchéis las noticias, no se está enterando de lo que pasa realmente en Torre Pacheco”.

La joven detalla cómo la semana pasada se filtró que “a un hombre mayor lo pegan en la calle. Y entonces lo dejan hecho un Cristo. Y había tres personas de origen magrebí que ya han sido detenidas”, provocando que el pueblo entero se quedara conmocionado tras esa agresión.

Según cuenta Alba los vecinos decidieron entonces convocar una manifestación para el viernes, no “contra los marroquíes, no contra los gitanos, contra la falta de seguridad en el pueblo”, porque, según ella, “es un hecho que los vecinos nos hemos dado cuenta que cuando pasa cualquier cosa y hemos llamado a la policía, en muchísimos casos no tienen medios suficientes, o no vienen, o hacen el paripé así y te dicen no vengáis, vale, así y no pasa nada”.

Pero según denuncia lo que empezaba siendo una protesta vecinal legítima derivó pronto en algo muy distinto, por culpa de gente llegada de fuera: “Sale una manifestación donde salen vecinos pacíficamente a pedir seguridad, pero aparecen personas que no son vecinas de Torre Pacheco. Cabe recalcar que no son vecinos de Torre Pacheco. Que con el grito de ¡Viva Franco! ¡Arriba España! y el saludo… yo no voy a hacer el saludo nazi, empiezan a pegar a gente que ni siquiera estaban haciendo nada malo, muchos de ellos estaban, de hecho, manifestándose a favor nuestro. Y de hecho, algunos de los que pegaron en la calle ni siquiera se estaban manifestando, simplemente pasaban por ahí. Y entonces los pegaron.”

La situación se complicó todavía más el sábado, cuando estalló “una pelea campal entre los grupos de norteafricanos que pedían justicia por la gente que pegaron el viernes. Porque el viernes pegaron a muchísima gente que no tenían que pegar. Salieron grupos de norteafricanos, de muchos que tampoco eran de Pacheco, que también eran gente de Cartagena y Murcia, que no tenían por qué estar en Torre Pacheco. Y grupos de ultraderecha y algunos vecinos, cabe recalcar, pero sobre todo gente de fuera del pueblo, liándola parda en medio del pueblo.”

Aunque reconoce que en estos días se ha visto más implicación de grupos de norteafricanos en la violencia, insiste en que “la realidad es que la violencia que se está llevando a cabo en Pacheco no la hemos provocado, ni la estamos llevando a cabo los vecinos. Los vecinos estamos con miedo, porque no queremos esta violencia.”

"No hemos tenido ningún problema de convivencia porque cuando ha habido se ha solucionado"

La joven asegura que nunca han tenido problemas de convivencia en Torre Pacheco: “Siempre ha habido delitos, ha habido delincuencia y siempre la ha habido, pero no hemos tenido ningún problema de convivencia con la gente. Ni con los chinos, ni con los rumanos, ni con nadie hemos tenido jamás problemas de convivencia. Porque cuando ha habido un problema se ha solucionado. Y la misma gente norteafricana que estamos criticando, que son supuestamente vecinos, evidentemente no los que pegaron al cadáver, el resto de la gente norteafricana que está en el pueblo también está criticando a esta gente, también está pidiendo justicia, también está diciendo que a esta gente la deportarían.”

Indignada, denuncia que “la mayoría de la gente que no es de aquí viene, pega, quema un contenedor, monta una barricada y luego se va a su casa, a Valencia, se va a su casa, a Murcia, a Cartagena y le importa una mierda cómo ha quedado el pueblo. Porque le importamos una mierda. Lo único que le importa es su discurso político. Pero los que nos tenemos que comer el marrón somos los vecinos.”