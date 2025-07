Andrea Barceló, profesora en Murcia: "Entiendo a los profesores que abren el libro y no hacen nada"

Ser profesor es, sin lugar a dudas, una de las profesiones más difíciles que existe: más allá de la tarea que conlleva explicar contenidos o corregir exámenes, dedicarse a la docencia implica mantener la atención de decenas de alumnos, lidiar con distintas personalidades y, sobre todo, gestionar la presión emocional que conlleva trabajar cara a cara con adolescentes o niños que no siempre están dispuestos a colaborar. Y es que como dicen muchos docentes, no basta con saber mucho de una materia: hace falta templanza, vocación y también recibir algo a cambio del alumnado para mantener viva la ilusión por enseñar.

Así lo ha relatado Andrea Barceló, profesora de Iinglés en educación secundaria en Murcia, que ha compartido su experiencia tras dos años de trabajo en las aulas. Su reflexión ha llamado la atención en redes sociales por la crudeza y la sinceridad con que habla de una realidad que muchos profesores viven pero pocos cuentan: la falta de motivación cuando el ambiente en clase es hostil o desinteresado: "Creía que nunca iba a decir esto, pero creo que entiendo a los profesores que llegan a clase, abren el libro y no hacen nada más.

El testimonio de la profesora murciana

Andrea admite que puede sonar raro, pero tras estos dos años ha llegado a una conclusión clara: “aunque el profesor tiene que motivar al alumno, el alumno también tiene que motivar al profesor”. Y es que según su relato cuando llega a clase y ve que sus estudiantes respetan su trabajo, participan y disfrutan, eso le devuelve la motivación: “Cuando tú llegas a clase y te has preparado un montón de materiales, juegos y ves que los alumnos te respetan, hacen todas las actividades y están felices, pues al final eso a ti te llega, te motiva como profesor y hace que en las siguientes clases pues también te prepares cosas divertidas”.

Sin embargo no siempre es así. Andrea también ha vivido la cara amarga de la docencia. Porque preparar materiales, juegos y dinámicas interactivas no garantiza el éxito si los alumnos no ponen de su parte: “Ahora bien, si llegas a una clase donde aplicas lo mismo, es decir, te preparas materiales, juegos para hacer las clases mucho más interactivas y ves que los alumnos están continuamente faltando el respeto, no hacen las cosas, pues obviamente en las siguientes clases no tienes ganas de prepararte nada porque ¿para qué? Si al final van a pasar de todo”.

Es entonces cuando muchos profesores, según Andrea, terminan recurriendo al libro de texto y a seguir los ejercicios de manera mecánica: “Entonces, pues claro, en las siguientes clases estás superdesmotivado y simplemente, pues sigues los ejercicios del libro”.