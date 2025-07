Paco León, actor, sobre Torre Pacheco: "No se le puede pegar a la gente ni aunque sean asesinos"

Los disturbios vividos en Torre Pacheco en los últimos días han desatado un intenso debate sobre el racismo y la violencia que atraviesan la localidad murciana, después de que grupos y partidos de ultraderecha hayan instigado auténticas “cacerías contra migrantes” tras la brutal paliza sufrida por un vecino de 68 años. La agresión que dejaba a Domingo (el vecino agredido) gravemente herido ha servido de excusa a sectores ultras para fomentar discursos de odio y ataques a la comunidad magrebí del municipio.

La tensión ha llegado a tal punto que se han vivido varias noches de disturbios, cargas policiales y enfrentamientos protagonizados tanto por ultras llegados de fuera como por jóvenes de origen magrebí, muchos de ellos nacidos en España. Mientras la Fiscalía ha anunciado que investigará posibles delitos de odio vinculados a los mensajes lanzados desde Vox, que ha responsabilizado a la inmigración de lo que ocurre en la localidad.

La reflexión de Paco León sobre Torre Pacheco

En medio de este clima de crispación, numerosas figuras públicas han decidido alzar la voz. Entre ellas el actor Paco León, que en sus redes sociales ha querido posicionarse claramente contra la espiral de violencia y racismo que sacude a Torre Pacheco.

Primero Paco León compartía una reflexión criticando la violencia ejercida contra las personas migrantes. Más tarde, publicaba otro vídeo donde denunciaba la oleada de insultos y ataques que había recibido por defender que la violencia no es justificable bajo ningún concepto: “Estoy flipando de la cantidad de comentarios y respuestas que he recibido del vídeo que he compartido de la noticia de Torre Pacheco insultándome y diciéndome que soy un mierda por defender a los marroquíes inmigrantes”.

León ha insistido en que le resulta “increíble cómo ha calado los discursos de odio” y considera “completamente absurdo defender que no se le puede pegar a la gente ni aunque sean asesinos, ni violadores, ni delincuentes, da igual quién sean, sabes, que no se les pega a la gente ni se le agrede ni se les persigue a nadie, no se puede, esto es fácil de entender”.

Además Paco León relacionó lo que ocurre en Torre Pacheco con otros episodios recientes de violencia y odio en España, señalando que “de repente me parece que tiene la misma naturaleza que contaban que disturbio de gente que a bandas que han asaltado”.