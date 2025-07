Habla uno de los jóvenes acusados falsamente por la agresión de Torre Pacheco: "Sé que a la larga los culpables van a salir, pero han ensuciado mi imagen"

En los últimos días se ha publicado un vídeo donde aparece uno de los jóvenes de Torre Pacheco falsamente acusado de haber participado en la brutal paliza sufrida por Domingo (el vecino jubilado cuya agresión ha desatado una ola de tensión, racismo y xenofobia en el municipio murciano). En él, responde las preguntas de un reportero del programa 'En boca de todos' y cuenta, junto al propio anciano agredido, cómo le ha afectado ser el blanco de las acusaciones falsas que han desatado una 'cacería' contra migrantes en la localidad.

Domingo desmiente ante la cámara que el joven, de origen magrebí, sea uno de los implicados en su agresión: "Es mucho más alto y lleva barba y todo". Después el reportero da paso al acusado: "Esto es un infierno, ahora empieza a entender a la gente que se siente acosada a partir del ataque, es algo insoportable".

Como la mayoría de pachequeros, cuenta que se quedó impactado al conocer por redes sociales lo que le ocurrió al hombre: "Reacciono como todo el mundo, como una persona normal con principios, con valores y pienso lo mismo. Luego a las tres o cuatro horas subieron mi foto".

El joven relata cómo se enteró de que lo estaban señalando como uno de los autores de la agresión, y cuenta con detalle cómo le ha afectado a nivel personal y emocional verse implicado en algo que no hizo: “Lo primero que me viene a la mente es ir a la Guardia Civil y lo he denunciado, las primeras cuentas que subieron eso”.

Reconoce que quedarse en shock fue su primera reacción: “He visto esa información y me he quedado en shock, me he quedado paralizado”, y que ha acudido a la Guarida Civil a denunciar a la primera cuenta que publicó los nombres. Asegura además que, aunque la mayoría de la gente entra en razón cuando les explica que no tiene nada que ver, es imposible hacer frente a la magnitud de la situación. El reportero le recuerda expresamente que hay una "caza" convocada para esas cinco personas: “Pero es que son treinta mil personas. ¿Cómo van a entrar en razón treinta mil personas?”.

Aunque afirma que los ultras saben dónde vive, explica que no tiene miedo físico aunque sí que está tocado mentalmente: “Miedo no, desde luego, pero mentalmente… porque sé que a la larga los culpables van a salir. Pero han ensuciado mi imagen y eso no puede ser. Mentalmente estoy jodido”.

Tres días después de estas declaraciones en Torre Pacheco se vive una calma tensa. Aunque los comercios han abierto con normalidad y las terrazas vuelven a llenarse de vecinos intentando retomar su rutina, la sensación en la calle es que “esto se ha ido de madre”. La presencia policial sigue siendo visible, aunque más relajada que durante el fin de semana, y tanto la Guardia Civil como la Policía Local prefieren mantener la discreción para no convertirse en blanco de grupos ultras.

Esta madrugada, un grupo de violentos armados con palos asaltaba un kebab regentado por un vecino que lleva una década viviendo en Torre Pacheco sin haber protagonizado ningún incidente. Según él mismo ha contado, los ultras le gritaron que cerrara el local y, antes siquiera de poder bajar la persiana, irrumpieron en el interior y destrozaron todo lo que encontraron a su paso, desde mesas y sillas hasta los cristales de la entrada. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

Al mismo tiempo, en el escenario político el PSOE ha llevado a José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región de Murcia, ante la Fiscalía, acusándole de incitar al odio tras la agresión a Domingo. Desde el PSRM, su portavoz, Isabel Gadea, ha defendido que “sus palabras tienen consecuencias, atacan a la seguridad de miles de personas y son incompatibles con los Derechos Humanos”. Mientras tanto, asociaciones de migrantes han llamado a la calma, aunque muchos miembros de la comunidad marroquí prefieren no hablar públicamente por miedo a convertirse en el próximo objetivo de la violencia.