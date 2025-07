De Alicante a Mazarrón: 9 restaurantes con piscina donde los murcianos pueden escapar del calor

Hay personas que simplemente no soportan ir a la playa. Ya sea por la arena pegajosa, por las aglomeraciones o porque sencillamente no les gusta el plan de cargar sombrillas, neveras y toallas para acabar buscando hueco entre la multitud. En la Región de Murcia y alrededores, la buena noticia es que no todo se resume en playa o quedarse en casa con el aire acondicionado. Existe una alternativa cada vez más popular: restaurantes con piscina donde puedes refrescarte y comer bien, todo en el mismo sitio.

Entre Cartagena y Mazarrón, pasando por Orihuela Costa, hay varios locales que combinan piscina y gastronomía, y que se están convirtiendo en los favoritos de quienes huyen de la playa tradicional. Uno de los más conocidos es el Club Náutico Dos Mares, en La Manga. Aquí no solo puedes disfrutar de sus vistas al Mar Menor, sino que también cuentan con piscina y restaurante. Muchos lo definen como un sitio "ideal para pasar el día, buena comida y ambiente familiar", perfecto para quienes buscan algo más tranquilo.

En la zona de Mazarrón, destaca el Collados Beach, ubicado en el Hotel Dos Playas - 30º Hotels. Este restaurante es famoso por su ambiente elegante y su piscina, que está abierta a los clientes del restaurante. Es un plan perfecto para quienes quieren combinar buena mesa con un baño relajante sin tener que lidiar con la arena. Algunos clientes comentan que "el sitio es precioso y se come de lujo, la piscina es un plus total".Más cerca de Murcia capital, está la Piscina Salabosque, un clásico del verano para los murcianos que prefieren quedarse en la ciudad. Aquí se puede pasar el día entre chapuzones y tapas, con la comodidad de no salir de Murcia. Muchos lo consideran "el mejor plan para los días de calor si no quieres desplazarte hasta la playa".

Si nos movemos hacia la costa alicantina, en Campoamor, encontramos Bambú Campoamor, un restaurante moderno con piscina, ideal para los que buscan ambiente chill out y buena gastronomía. La gente suele decir que "la terraza y la piscina son espectaculares, un sitio para repetir".

En la misma línea, el Restaurante Victoria & Ronería Mangú, también en Orihuela Costa, ofrece piscina y un concepto gastronómico que mezcla lo tradicional con coctelería y buen ambiente. Los comentarios positivos no faltan: "es un sitio muy bonito, se come genial y la piscina está genial para los niños y los mayores".

Otro de los espacios que ha ganado popularidad es el WOW Beach by Las Colinas, un beach club exclusivo dentro de Las Colinas Golf & Country Club, en la zona de Dehesa de Campoamor. Su piscina infinita y su restaurante lo convierten en uno de los planes más exclusivos para los que buscan escapar del bullicio de la playa. Los que ya han ido lo definen como "un sitio de 10, ideal para desconectar y darte un capricho".

Para los que buscan algo diferente, el Himalaya Resort, en Dolores de Pacheco, cerca de San Javier, es una opción original. Aquí se puede disfrutar de piscina, restaurante y un ambiente tranquilo, lejos de las masificaciones. Algunos visitantes destacan que "es un sitio muy bonito, perfecto para pasar el día en familia o en pareja".