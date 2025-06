Este es la nueva 'repostería artesanal' que vende tartas de queso caseras por 0,99€ en el centro de Murcia: "Las más baratas"

La repostería artesanal vive una nueva época dorada. Cada vez son más las personas que valoran los sabores tradicionales, los productos hechos a mano y las recetas que combinan sencillez y calidad. Y Murcia no se queda atrás en esta tendencia. De hecho en pleno centro de la ciudad ha surgido una propuesta que ha revolucionado a los amantes del dulce: tartas de queso artesanales por menos de un euro.

La creadora de contenido bysherezade, conocida por descubrir rincones gastronómicos y chollos, lo ha contado en sus redes sociales y no ha dejado indiferente a nadie: "Chicos, vengo corriendo porque me he enterado de una nueva oferta".

Se trata de ZALU Cheesecake & Cookies, una pastelería ubicada en la Calle San Antonio, en pleno barrio de Santa Eulalia. Con una valoración de 4,9 sobre 5 en reseñas, este pequeño local se ha convertido en el nuevo punto de referencia para quienes quieren darse un capricho sin que su bolsillo lo note.

Tartas de queso a 0,99 €, la oferta que arrasa en Murcia

Lo que ha llamado la atención no es solo el precio, sino la calidad y la posibilidad de personalizar cada porción: "Llegan a Murcia las tartas de queso por menos de un euro".

La promoción está disponible solo los viernes, sábados y domingos, y permite comprar una porción de tarta de queso por 0,99 €. Además, quienes quieran darle un toque extra pueden añadir toppings por 0,80 € cada uno. Entre las opciones destacan la crema de pistacho, la salsa Lotus, galleta Oreo, bolitas de chocolate blanco y olitas de chocolate negro

La propia creadora no dudó en elegir su favorito: "He escogido este extra de crema de pistacho, no puedo irme sin añadírselo, madre mía".

Además del precio lo que ha generado tanto revuelo es que se trata de un producto artesanal, con un sabor que sorprende. "Pueden ser ahora mismo las tartas de queso más baratas de Murcia, yo creo que sí", asegura bysherezade, que no ha podido resistirse a probarla entera. Según comenta, "toque cítrico, eh, me la voy a comer entera, qué rica".

ZALU Cheesecake & Cookies se encuentra en el número 21 de la Calle San Antonio, en el centro de Murcia. El horario de apertura es de lunes a domingo hasta las 21:00 horas, aunque esta oferta concreta solo está disponible de viernes a domingo, lo que genera aún más expectación entre quienes quieren probar las tartas al mejor precio.

Además su buena puntuación en Google (4,9 estrellas) y las opiniones positivas de quienes ya han pasado por allí confirman que no se trata solo de una promoción viral, sino de una apuesta de calidad por la repostería artesanal local.