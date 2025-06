Un ex socorrista confiesa que ponía en peligro a mujeres en La Manga (Murcia) para presumir: "Buscando que las chicas entraran y así rescatarlas"

En 2024 la Región de Murcia registró 19 muertes por ahogamiento según datos oficiales. A nivel nacional, fueron 471 las personas que perdieron la vida en espacios acuáticos, entre playas, piscinas y otros entornos similares. Esta misma semana, una mujer moría en la playa de Las Delicias, en Águilas, tras sufrir un síndrome de inmersión.

Estas son las cifras que, cada verano, llevan a las autoridades sanitarias a promover campañas constantes para que los bañistas respeten las indicaciones de seguridad en las playas: respetar las restricciones al baño vinculadas a las banderas, las indicaciones de otras señalizaciones y extremar la precaución ante corrientes o temporales.

Aunque el socorrista no es un agente de la autoridad en sentido estricto, según la compañía de soluciones jurídicas Lefebvre, sí “actúan como autoridad en el ejercicio de sus funciones”: lo que los convierte en una referencia para los ciudadanos cuando se enfrentan a una situación de peligro en el agua.

Por eso la indignación ha estallado tras las polémicas declaraciones de Miguel Assal, un conocido divulgador en redes sociales y ex socorrista y actual Técnico en Emergencias Sanitarias y agente del SAMU y Protección Civil en San Pedro del Pinatar, que ha admitido públicamente que durante su etapa vigilando playas en La Manga (Murcia) ponía en riesgo de forma deliberada a mujeres para intentar ligar con ellas.

Las palabras de Assal han provocado una avalancha de críticas después de que el propio técnico de emergencias las contara entre risas en el pódcast ‘The Wild Project’: uno de los programas de entrevista con más audiencia de de España y presentado por el youtuber Jordi Wild.

Confiesa poner en peligro a las mujeres para ligar con ellas

Durante su intervención en el programa Assal, en torno a las dos horas y cuarto de entrevista, relataba: “Lo que te voy a contar es un poco así. Yo he trabajado de socorrista ocho años con mis compañeros. Teníamos una corriente muy buena en La Manga. Lima 5, el que lo escuche lo recordará. Con mi compañero Mariano, lo que muchas veces hacíamos es que teníamos una corriente y no la balizábamos y buscábamos que entrasen las chicas”.

El propio ex socorrista reconocía que decidían en función de quién se metía en el agua: “Dependiendo de si entraba una chica o no... Era una corriente muy sencilla de rescatar, era muy guapa [la corriente], pero claro, eras el héroe”.

Según su relato los rescates eran premeditados y selectivos: “Y decíamos ‘Venga, este no. Al niño... no, no, no, bajamos rápido que no se metiera en la corriente. Venga estas dos, que están bien, venga, vamos allá’. Y entrábamos. Entraba uno y rescataba. Eran rescates muy sencillos, de pocos metros y con una corriente muy identificada”.

La reacción de Jordi Wild, lejos de frenar la confesión, se sumaba al tono jocoso. El creador de contenido respondía con un “¡Que cabrón!”, seguido de risas mientras Assal continuaba relatando su experiencia con entusiasmo.

Reacciones y críticas en redes sociales

El fragmento del pódcast, grabado semanas atrás, se ha hecho viral rápidamente en redes sociales después de que un usuario compartiera el vídeo en X (antes Twitter).

Entre los comentarios más contundentes algunos usuarios han destacado: “No es grave solo por lo peligroso de lo que hacía conscientemente, sino porque tiene la poca cabeza de decirlo años después en el pódcast más escuchado en España”. Otros cuestionaron la ética profesional de Assal y señalaron la actitud cómplice de Jordi Wild: “Y el otro, ojo, riéndole las gracias”.

Incluso la ministra de Sanidad, Mónica García, se pronunció en X, diciendo: “Hay veces en las que los hombres pueden pensar qué hacer para frenar el machismo a su alrededor. No reírle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar es un ejemplo muy sencillo”.

Desde el despacho Olympe Abogados, especializado en casos de discriminación, también se sumaron a las críticas: “Esto es gravísimo y debería tener consecuencias legales inmediatas”. La firma añadía “Si lo cuenta delante de una cámara con millones de visitas y riéndose, ¡qué no hará detrás! Este hombre es un peligro público confeso para la vida de las mujeres bajo su supervisión profesional”.

Assal sigue publicando contenido sin mencionar la polémica

A pesar del revuelo, Miguel Assal no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto. El técnico de emergencias, que acumula 3,4 millones de seguidores en TikTok, ha continuado publicando vídeos de consejos para actuar en situaciones de riesgo, sin hacer referencia a las declaraciones que han puesto en entredicho su imagen pública.

Cabe destacar que Assal se presenta en sus redes como “agente de emergencias SAMU”, “divulgador de primeros auxilios” y “autor del libro y creador del nuevo show SALVAR VIDAS”. Sin embargo, el impacto de sus palabras en ‘The Wild Project’ ha generado dudas sobre la responsabilidad y la ética en su trayectoria profesional.