Se gasta 180€ en el mejor restaurante de Murcia según los murcianos y deja una interesante reflexión: "Una de las cosas que más rabia me da es que no se pueda grabar el sonido"

En los últimos años la Región de Murcia se ha consolidado como uno de los focos gastronómicos más relevantes de España: este auge ha generado un ecosistema virtuoso donde no solo proliferan restaurantes y chefs dispuestos a ofrecer propuestas innovadoras y disruptivas, sino que también ha convertido a los propios murcianos en expertos a la hora de disfrutar de la comida fuera de casa.

Esta evolución ha hecho que Murcia no solo sea un destino para los paladares locales, sino también para comensales nacionales e internacionales que buscan experiencias culinarias originales y de calidad.

Con esta idea en mente, el conocido creador de contenido especializado en gastronomía, Cenando con Pablo (famoso en la Región por otras catas junto a Xuso Jones en lugares tan emblemáticos como Mariscos a Palazos, By Sherezade en La Cabaña o la confitería Bendy) decidía poner a prueba la sabiduría de los murcianos y visitar el restaurante que ellos consideran el mejor de Murcia: Saltillo.

Desde el primer momento Pablo quedab impresionado por el color y sabor del consomé de gallina, que describía como "un color espectacular, no hay otro adjetivo que mejor lo describa". Destacaba que el consomé se puede "tunar de dos maneras, con un chorrito de Jerez o con limón, que es el estilo murciano". El creador no ocultaba su entusiasmo por el plato: "Qué rico, qué sabor tan potente, qué buena esa sensación cuando te baja el líquido por el esófago, que caliente y se te queda aquí por el cuerpo... El sabor está concentradísimo".

La experiencia seguía con un pisto con sepia, "una mezcla inusual pero muy buena, la verdura está bien cocida y no es excesivamente dulce", y un huevo poché con trufa y setas que Pablo calificó como "velocidad en estado puro, qué juego de sabores y texturas, increíble". De hecho llegaba a decir que disfrutaba tanto como cuando visitó otros clásicos murcianos y que este plato merecía "una plaza con su nombre".

Entre los platos principales destacaba el steak tartar, preparado directamente en la mesa, que definía como "muy blandito, no hace falta ni masticarlo, y con un picor que cobra sentido en la elaboración". El toque de soja, wasabi y alcaparras le encantó y lo consideró una muestra de que "con una buena carne picada al cuchillo y buenos ingredientes, disfrutas".

El punto culminante fue la paletilla de cabrito asada "a la murciana", elaborada con vino blanco, tomate, cebolla, perejil y ajo. Pablo contó que "está muy, pero que muy tierna, se deshacen los interiores, una maravilla". Añadió con entusiasmo: "Soy muy carnívoro y os juro que no creo que un solomillo o un entrecot me hubiese gustado tanto como esto, la carne estaba espectacular".

Los postres, un punto dulce con matices

Aunque Pablo confesaba que tuvo un pequeño tropiezo y un escollo a la hora de transmitir la grandeza de la propuesta gastronómica porque "una de las cosas que más rabia me da es que no se pueda grabar el sonido" (y se olvidó de grabar el momento de los postres), dejaba un detallado relato de lo que había probado. Entre ellos un suflé de melocotón con crema inglesa y caramelo, que calificó de "bien, no me vuelve loco, textura muy aérea y mola el toque del caramelo". También destacó una torrija tradicional con "sabor correcto, notable, sin llegar a impactar", acompañada de manzana asada y helado de turrón.

Sin embargo el postre estrella fue la tarta tatín de manzana con caramelo y helado "que para mí fue el mejor postre, imprescindible si vienes a Saltillo".

El precio total de esta experiencia gastronómica fue de 180,25 euros, incluyendo dos aguas, una fanta, pan, los platos principales y los postres. Pablo desglosó con detalle los precios: "la paletilla de cabrito 27 euros, el consomé 3,30 euros, croquetas 2,50 euros la unidad, el huevo trufado 7 euros, gambas al peso, y el jamón 18 euros, un claro imprescindible".