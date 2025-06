Miguel Maldonado: "No hay pintor bueno en la historia que no sea español"

En una dinámica muy apropiada para los tiempos que corren, el historiador y humorista murciano Miguel Maldonado ha utilizado el recurso del falso debate como mecanismo para desarrollar un monólogo cómico en la Galería de las Colecciones Reales, y el tema, uno de los "eternos" dilemas del arte español; quién fue mejor pintor, Velázquez o Goya.

A través de un vídeo publicado por Patrimonio Nacional en redes sociales, Maldonado explora con su ironía habitual las virtudes de ambos genios de la pintura, mientras pasea por las salas del museo. El planteamiento comienza preguntando “¿Quién es el mejor pintor de la historia? No hay pintor bueno en la historia que no sea español”. A partir de ahí, lo que se desarrolla es una mezcla de análisis improvisado, admiración genuina y un humor como vehículo pedagógico.

El vídeo arranca con una afirmación que lo resume todo: “Los buenos de la historia, en general, del arte son Goya y Velázquez”. A partir de ahí, Maldonado se detiene a observar dos obras en concreto: el Caballo blanco de Velázquez y el Retrato de Carlos IV en uniforme de coronel de las Reales Guardias de Corps de Goya.

Del caballo de Velázquez dice que es una obra tan bien resuelta que pudo haberle servido al pintor como plantilla: “O un caballo que le quedó muy bonico y él dijo ‘me lo quedo ya como modelo de caballos’. O ‘me dejo hecho el caballo y cuando se me encargue alguien, un rey o lo que sea, pues ya le subo’”.

De Goya, en cambio, Maldonado valora su capacidad para transmitir con pocos recursos: “Goya y es el mejor. Las medallas y eso están hechas con cuatro manchas, pero transmite muchísimo más que otros que se esfuerzan en que haya un hiperdetalle que a mí sinceramente ni me va ni me viene”. Y en comparación con algunos cuadros franceses presentes en la colección, lo tiene claro: “Las líneas pintadas, todo así, todo definid. Y llega Goya y te hace ‘flas’”.

Velázquez o Goya

No es la primera vez que Miguel Maldonado explora esta dicotomía. En el podcast que comparte con José Luis Sastre, también puso sobre la mesa el debate, aunque con más ambigüedad. Allí tras mucho dudar y con un tono entre la resignación y la iluminación, acabó lanzando el nombre que parecía definitivo: “El primero es Goya”.

Aunque al ser preguntado por las meninas "Tú crees que Las meninas es el mejor cuadro que hay en la historia de la pintura mundial?” no se vio capaz de contestar: “Puf no puedo decir que sí. No puedo decir que sí. Pero no puedo decir que no tampoco”.