Una de las mejores hamburguesería de Murcia tiene menú completo por 11,5€: "Vienen un montón de patatas"

A nadie se le escapa ya que la batalla por ser la mejor hamburguesería de Murcia se ha vuelto feroz desde que la ciudad se ha convertido en un auténtico campo de pruebas para las smash burgers, con nuevas aperturas cada mes y eventos como el Champions Burger, que hace tan solo unas semanas llenaba hasta la bandera el Jardín Chino en Murcia.

En este escenario de máxima competición, la experiencia obviamente es un factor diferencial que marca la diferencia tal y como demuestra el restaurante Mas Ke Tapas American Grill, un local que abrió en 2017 y que ha logrado consolidarse como uno de los referentes gracias a su propuesta clara: hamburguesas smash bien hechas, carne madurada y precios muy competitivos.

Ubicada en Calle Torre de Romo, 47, Mas Ke Tapas no necesita hacer grandes alardes para destacar, lo que no le ha impedido lanzar su última propuesta: un menú del día por 11,50 € que incluye bebida, patatas y hamburguesa, ha levantado pasiones entre los fans de esta cocina callejera con toque gourmet y que se puede ampliar un poco más con un postre casero, como su tarta de Kinder.

Las creadoras de contenido gastronómico Patricia y Nuria conocidas en Tiktok como 'Catando con las rats' que han pasado por allí lo han dejado claro: estamos ante una de las mejores experiencias burger de la ciudad: “De las mejores hamburguesas que me he comido en Murcia" y no se conrtan en detalles asegurando que “la carne está... o sea, es superfinito, supercrujiente, pero es que encima no está seca, está súper jugosita”. También destacan el pan: “sabe muchísimo a mantequilla, es como súper... sí, verdad, blandito. Buah, qué bueno”.

El menú empieza con un entrante de patatas de boniato:“Buah, está buenísimo. Mira cuánto queso”, dicen en el vídeo de reseña. Luego vienen las hamburguesas: una más crujiente y smash, otra con la carne “gorda” y “más pepinillo”. Ambas acompañadas de generosas raciones de patatas fritas: “es que me parece superbuen precio, vienen un montón de patatas, las hamburguesas están increíbles”.

El menú completo cierra con postres caseros que no se quedan atrás. La tarta de Kinder es la estrella: “buah... me encanta cómo está esta crema de avellanas... sabe un montón a Kinder, está buenísima”.