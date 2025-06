Ni Ibiza ni Fuerteventura: esta cala de aguas turquesas está 'oculta' en Murcia y muy pocos conocen su ubicación

Con el mes de junio recién estrenado y las temperaturas empezando a superar los 30 grados en buena parte del país, muchos ya tienen clara su próxima escapada: sol, mar y arena fina. La playa vuelve a convertirse en el destino estrella y como viene sucediendo año tras año los rincones más escondidos del litoral español empiezan a viralizarse en redes sociales avivando las ganas de quienes están buscando un lugar diferente al típico chiringuito abarrotado.

Este año la Región de Murcia ha dado un paso al frente en cuanto a calidad de sus costas. Por primera vez todos sus parques regionales costeros cuentan con al menos una playa reconocida con el distintivo de Bandera Azul: un reconocimiento que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental y que certifica la excelencia en servicios, seguridad, limpieza y sostenibilidad. En total la comunidad ha alcanzado las 10 banderas azules en Cartagena, liderando la lista a nivel regional, seguida de Águilas, Mazarrón y San Pedro del Pinatar.

Entre las playas destacadas está la Cala del Barco: una pequeña cala que ha dado mucho que hablar estos días gracias a un vídeo publicado en TikTok por el creador de contenido @viajeroaratos. En él se presenta este rincón como un paraíso escondido dentro de La Manga Club: complejo turístico situado en la costa de Cartagena, aunque en el vídeo se habla de "la Ibiza murciana".

“Apunta este pequeño paraíso de aguas azul turquesa” explica al tiempo que se muestran imágenes de la cala y donde se asegura que es uno de los mejores lugares para bañarse en toda la Región y lo define como un sitio “ideal para hacer snorkel” .

Pero el éxito de la publicación no ha venido solo: como suele ocurrir en estos casos, los comentarios se han llenado rápidamente de opiniones de todo tipo. Algunos critican directamente el uso del término "Ibiza murciana". "A esa cala iba yo de pequeña con mi padre", recuerda una usuaria que insiste en que el lugar no es nuevo ni secreto, mientras que otros, con más contundencia, escriben simplemente: "Cartagena", corrigiendo la información geográfica que aparece en el vídeo.

También hay quienes se quejan del efecto llamada que tienen este tipo de publicaciones: “Con estos vídeos dejan de estar ocultos”, dice un usuario, mientras que otro lanza un mensaje claro: “No expongas estos lugares, por estos vídeos ya ni se puede ir por la cantidad de gente y lo sucias que dejan las playas”.

El escepticismo también tiene su hueco: “Yo he ido y no tiene nada de azul turquesa”, asegura una seguidora, mientras otra apunta que “está lleno de medusas”. Frente a esas críticas, algunos defienden el lugar con entusiasmo: “Es la mejor cala, yo voy todos los fines de semana del año”.