Diego Rincón, humorista: "No sabía si estaba viendo una polilla o un pájaro"

En los últimos días vecinos de Murcia han reportado una presencia inusual y masiva de polillas en hogares, centros de trabajo y espacios públicos. Esta situación ha generado desconcierto entre la población, al punto de que el servicio de Zoonosis del Ayuntamiento ha recibido decenas de llamadas alertando sobre la proliferación de estos insectos.

Según ha informado el Consistorio, el fenómeno responde a una explosión demográfica puntual. Las polillas, como otros insectos, pueden experimentar aumentos de población repentinos cuando las condiciones ambientales son favorables, especialmente en primavera. Las autoridades han recalcado que no se trata de una plaga que afecte la salud pública: no pican, no transmiten enfermedades, ni dañan tejidos. Además han señalado que esta situación será temporal y la cantidad de ejemplares comenzará a disminuir en los próximos días.

Vídeos sobre las polillas

Sin embargo la espectacularidad del fenómeno ha dado lugar a una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios de distintas zonas de España han comenzado a compartir sus propias experiencias.

Una de las intervenciones más comentadas en los últimos días ha sido la del humorista Diego Rincón, conocido como “Nister” en redes sociales, quien ha publicado un vídeo en tono humorístico que ha tenido una amplia difusión. “No sabía si estaba viendo una polilla o un pájaro”, señala en una de las frases que más ha circulado en plataformas como TikTok e Instagram. “Esto es una polilla o un diplodocus, no me queda claro hermano”, añade en su relato, donde también se pregunta con ironía si se está produciendo el regreso de especies prehistóricas: “A ver si ahora van a volver los pterodáctilos”.

Las reacciones al vídeo de Rincón no se han hecho esperar y cientos de usuarios han compartido situaciones similares, describiendo encuentros nocturnos con polillas de gran tamaño. “Literalmente tengo la casa de polillas gigantes”, comenta una usuaria. Otra añade: “Comenzó a chillar una, ¿desde cuándo chillan las polillas? No entiendo nada”.

La preocupación también ha llegado en forma de humor. Rincón concluye su intervención con una frase que ha sido repetida por numerosos seguidores: “O hacemos algo o las polillas ganarán la guerra”.