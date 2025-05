Esta palabra ofende a toda España, pero en Murcia significa algo completamente distinto: "No te lo tomes mal"

Una de las maravillas más fascinantes del castellano, hablada a lo largo y ancho de España y gran parte del mundo, es su capacidad para transformar el significado de una misma palabra según el lugar donde se pronuncie. Esta suerte de polisemia geográfica ha regalado regala situaciones tan curiosas como malentendidos involuntarios. Entre los casos más llamativos están los que suceden entre la variante de este idioma en España y en algunos países de latinoamérica o el caso de la expresión murciana "pijo".

En la mayor parte de España decirle a alguien “pijo” puede llegar a sonar despectivo evocando la imagen de la persona que adinerada, elitista y que en muchas ocasiones intenta aparentar algo que no es a través de una forma de vestir o de hablar impostada.

Sin embargo en Murcia la palabra “pijo” es otra historia. Lejos de cualquier connotación clasista, la palabra forma parte esencial del habla cotidiana. Es una muletilla o una especie de comodín lingüístico que puede ir en cualquier parte de una frase y no cambia su significado. Más que un insulto es una manera de dar énfasis y ritmo a la conversación.

Frases como “madre mía, pijo, qué calor hace” o “llego tarde, pijo, no me ha dado tiempo” no tienen ninguna intención de ofender, aunque para oídos forasteros pueda sonar agresivo o raro.

Este fenómeno ha generado no poca polémica en redes sociales, sobre todo tras la publicación de un vídeo viral en TikTok que intentaba explicar el significado del “pijo” murciano. Los comentarios no tardaron en dispararse.

Algunos usuarios han reido mientras que otros se han sorprendido y más de uno confesaba no haber escuchado nunca la palabra con ese uso pese a ser de Murcia.

Más allá del famoso “pijo”, el dialecto murciano tiene otras joyas lingüísticas que también han dado que hablar. Términos como “miaja” (para decir que hay muy poco de algo), o “coscoletas” (que se refiere a ir subido a los hombros), han despertado dudas incluso entre los propios murcianos. Y es que, en cuestión de expresiones locales, cada barrio puede tener su propio diccionario.

Pero si hay algo que ha fascinado a lingüistas y curiosos por igual es la posible etimología del “pijo” murciano. Según una interpretación bastante elaborada y con cierto tono de humor académico, esta palabra podría venir del latín “piculus”, un diminutivo de “picus”, que designaba al pájaro carpintero. Se argumenta incluso que esa raíz estaría relacionada con el sonido “pío pío” que hacen las aves, lo que habría acabado evolucionando en la expresión actual.

La versatilidad del “pijo” murciano es otro de sus puntos fuertes. Puede expresar sorpresa (“¡pero pijo!”), molestia (“¡hostia, pijo!”), incredulidad (“¿qué pijo?”) e incluso indiferencia (“me importa un pijo”). Se puede usar como sustantivo, adverbio, adjetivo y, cómo no, combinado con otros términos para crear un sinfín de matices: “pijada”, “pijotero”, “a pijo sacao” (para referirse a ir muy rápido), “a pijo tieso” (que transmite tenacidad o firmeza), entre otras.

Otra de las expresiones estrella que resume toda la esencia del murciano profundo, es sin duda: “¡Acho, pijo!”. Esta frase, usada para llamar la atención, expresar asombro o simplemente saludar, es una joya lingüística que encierra siglos de historia. “Acho” vendría, según algunas teorías, del latín “mutilus”, que dio lugar a “muchacho” y de ahí a su forma apocopada.