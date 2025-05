Esta es la heladería de Murcia que regala medio litro de helado gratis: "Subidle el sueldo a quien haya tenido la idea"

En los últimos días se ha viralizado un vídeo en la red social TikTok en el que una empleada de una heladería de Murcia ofrece a los transeúntes una elección entre llevarse medio litro de helado gratis o doblarlo y dárselo a la siguiente persona. Con más de 200.000 visualizaciones, el clip ha tenido un notable impacto en la comunidad digital, no tanto por el helado en sí, sino por la creatividad detrás de la escena.

Lejos de tratarse de una promoción real, el vídeo forma parte de una estrategia de comunicación divertida, basada en un chascarrillo popularizado por otros vídeos en redes: la persona que recibe la oferta opta por "donarlo", supuestamente por altruismo, y así se duplica el premio para la siguiente persona. El giro humorístico llega cuando la segunda persona resulta ser la misma que la primera, que se cambia rápidamente de ropa para volver a aparecer como si nada.

Entre los comentarios la reacción ha sido de un entusiasmo bastante unánime. Algunos usuarios escriben: “Subidle el sueldo a quien haya tenido la idea jajajajajaja. Otros destacan lo inesperado del final, como Andrea, que simplemente recogía: “🤣🤣🤣🤣🤣no me lo esperaba”. Muchos usuarios también celebraban la espontaneidad del contenido: Javier Arias comentaba que “es guay cuando después de ver 700 variaciones y bromas sobre un trend que ya han hecho millones de personas en redes, te encuentras con un giro nuevo que no se le había ocurrido a nadie”.

Algunos incluso se detuvieron a analizar los detalles del vídeo: “claramente no es la misma, la primera traía una camisa gris… qué amable y generosa 🙏”, sin darse cuenta de que justamente ahí estaba el truco. Otros, como el.subaruu, confesaron que “ME TOCÓ VERLO COMO 4 VECESSSSS”.

Aunque el vídeo ha sido aplaudido por su brillantez como contenido viral, lo cierto es que la heladería en cuestión, Helados Artesanos Venecia, ubicada en el Puerto de Mazarrón, no parece necesitar demasiada ayuda para atraer clientela. En Google acumula más de mil reseñas con una valoración media de 4,5 estrellas: “Sitio encantador para disfrutar de mucha variedad de helados en el puerto de mazarron. Fuimos con nuestra perra y ella junto a nosotros pudo disfrutar de un helado de fresa. Me parece una idea genial. No doy más estrellas porque no hay!”. Otra reseña asegura: “Hemos tenido una experiencia de 10. Hemos ido con nuestras mascotas y desde el primer momento el servicio super amable”.