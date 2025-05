Deja Reino Unido para vivir en Murcia, cuenta qué no soporta de los murcianos y toda España le responde: "Hay una aplicación"

Una vez que superamos la aversión a las críticas, escuchar lo que los demás tienen que decir sobre algunos de nuestros comportamientos y maneras de actuar es fundamental para trabajar en nuestro desarrollo. Y esto es algo que no solo aplica a nivel personal, también a nuestras ciudades, nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas. Por eso las opiniones de quienes vienen a pasar una temporada como turistas o incluso de quienes deciden instalarse aquí de forma definitiva pueden ser muy reveladoras.

En este sentido resulta especialmente interesante una de las últimas reflexiones que ha compartido en redes sociales Jade: la joven británica conocida como Jadeinspain, que se ha convertido en una pequeña celebridad en TikTok desde que decidió mudarse a Murcia hace tres meses. Con más de 7.000 seguidores Jade está construyendo su comunidad mostrando el día a día de su nueva vida en España y ha logrado conectar con muchos usuarios precisamente por su mirada fresca y su forma de contar las cosas.

Aunque el vídeo que la ha vuelto viral recientemente pueda parecer, a primera vista, algo provocador, lo cierto es que la crítica que plantea no es un ataque real, sino más bien una de esas quejas que, en el fondo, encierran un piropo. Y es que lo peor que ha encontrado de vivir en Murcia según cuenta tiene que ver con lo mucho que le cuesta enterarse a tiempo de todo lo que pasa en la ciudad.

Una crítica que parece un piropo

“Hace tres meses dejé el Reino Unido para mudarme a Murcia y he encontrado lo peor de Murcia y no puedo soportarlo”, dice al inicio del vídeo llamando la atención con un tono entre irónico y desesperado que en realdiad hace referencia a la enorme cantidad de desfiles, eventos y celebraciones que se organizan en la ciudad y que se le escapan completamente.

Explica que “Literalmente tengo tantos eventos de ejecución, desfiles de lo que sea... Ustedes saben que tienen tantos aquí y, sin embargo, yo solo me entero de ellos al día siguiente” atendiendo a sus propios estándares como creadora de contenido: "¿Cómo puedo mostrarles todo? Y luego dar recomendaciones cuando sea el día después... Es tan molesto...”, se lamenta, dejando claro que lo que más le molesta no es que haya eventos, sino no poder estar informada de ellos con antelación.

Pero lo que podría haber quedado como una simple queja más entre tantas en redes sociales, se ha convertido en una oportunidad para conectar con su audiencia y con muchas personas que han querido tenderle una mano. De hecho el vídeo ha generado una oleada de comentarios de usuarios de toda España, muchos de los cuales no han dudado en ofrecerle soluciones prácticas.

La respuesta más repetida ha sido clara: “Hay una aplicación” donde puede informarse de los eventos de la ciudad y entre las recomendaciones más útiles que le han dado está la de consultar en la oficina de turismo de Murcia, así como descargarse aplicaciones como Murcianeo o seguir a Murcia Turismo, donde puede encontrar la información actualizada de todos los eventos fijos y puntuales que se celebran en la ciudad.