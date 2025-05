Prueba una hamburguesería de Murcia y huye horrorizado: "Escena de Pesadilla en la Cocina"

El conocido creador de contenido gastronómico 'Cenando con Pablo' ha vuelto a ser tendencia tras relatar una experiencia estremecedora en una hamburguesería de Murcia. En el episodio número 25 del pódcast Tertulia del Fitness Actual, compartía auténtica escena de 'Pesadilla en la cocina': un relato que ha dejado a su comunidad con la boca abierta , pero no precisamente por hambre.

Pablo es un creador de contenido especializado en gastronomía y vida fitness que ha ganado notoriedad por sus críticas sin adornos a todo tipo de locales. Su estilo no se basa en la promoción ni en colaboraciones pagadas: visita los restaurantes como un cliente más, sin previo aviso, y documenta lo que realmente sucede.

Durante su participación en el episodio 25 del pódcast junto a Nabil Antxia y Roberto Del Amo, el influencer compartía detalles de su trayectoria, su proceso de creación de contenido y, sobre todo, su filosofía: equilibrio entre cuerpo, mente y comida real. Pero fue una anécdota contada casi de pasada la que terminaba convirtiéndose en el eje de la conversación.

La escena de terror que vivió Cenando con Pablo en Murcia

Entre los temas que trataron estuvo el incidente de hace escasos días en otro restaurante de Murcia, cuando tuvo un desencuentro con una clienta de otra mesa por el tono de voz en el que hablaba, y este episodio en un a hamburguesería próxima a Murcia. Según cuenta en el podcas, todo comenzó cuando Pablo fue a probar una nueva hamburguesería “cerca de Murcia, no de ahí del Pueblo”, que apenas llevaba dos semanas abierta. Sin revelar el nombre exacto del local (algo que hace habitualmente para evitar “linchamientos” públicos), contó que nada más sentarse y empezar a comer, algo no le cuadraba: “Me he sacado lo primero, 1 hamburguesa de pollo. Empiezo a comer. Joder, qué raro está esto tío, el pollo crudo por dentro, tío…”

Tras esto se decidió a entrar a la cocina, como hace en algunos locales de smash burgers, para grabar una toma del proceso. Pero lo que se encontró fue una situación insólita para un restaurante recién abierto: eEntonces voy a la cocina tío y me encuentro las de hoy, las típicas escena de Pesadilla en la Cocina cuando el Chicote te mete la mano arriba en la campana extractora y saca alquitrán”.

La campana extractora, negra por la grasa acumulada, parecía no haber sido limpiada nunca. Y no era solo eso. Las planchas, las herramientas y el manejo de ingredientes también dejaban mucho que desear: “Las cáscaras de huevo las rompían, las dejaban ahí, y el tío que daba las vueltas a las hamburguesas, dejaba la espátula justo encima de la cáscara del huevo…”

En palabras de Pablo era una mezcla de negligencia, mala gestión y peligros de higiene evidentes, algo inaceptable incluso para un negocio que acaba de abrir. Y si bien él prefiere no estudiar los sitios antes de irreconoció que en este caso, “dije yo, de aquí no, no más.”