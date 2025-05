Un abuelo de Murcia se abre TikTok y da una lección a toda España sobre el trabajo: "Ni un día libre"

En un país cada vez más conectado la brecha digital sigue siendo uno de los grandes retos que instituciones y gobiernos tienen sobre la mesa. El acceso desigual a internet o la falta de competencias digitales suponen una forma más de exclusión que afecta, sobre todo, a las generaciones más mayores. Sin embargo cada vez son más los que se resisten a quedar fuera del juego digital y algunos incluso no solo aprenden, sino que triunfan en plataformas que parecían territorio exclusivo de jóvenes.

Es lo que está pasando con El Paco: un abuelo murciano que recientemente ha irrumpido en TikTok para dejar claro que entre los bancales y los algoritmos no hay tanta distancia como se piensa. Con un tono natural costumbrista y cargado de humor, Paco ha comenzado a compartir pinceladas de su vida en la huerta, su día a día con la tierra y su inseparable compañera La Rogelia: una gallina que ya va camino de convertirse en icono absoluto de internet.

Pero ha sido esta semana cuando Paco ha conseguido dar el gran golpe: un vídeo que ya supera las 50.000 visualizaciones en el que lanza una reflexión cargada de ironía sobre el teletrabajo. El clip, que se ha vuelto viral entre usuarios de todas las edades, ha resonado especialmente por la forma sencilla y directa en la que Paco contrasta su vida de trabajo en el campo con el mundo digital: "He oído que ahora está de moda el teletrabajo que yo no sé eso ni lo que es. Yo lo he probado pero en vez de uno de un ordenador tengo un asa y ahora en vez de un jefe tengo la Rogelia dándome órdenes y ni un día libre”

En apenas unas frases, Paco desmonta con humor el concepto de teletrabajo, recordando a toda España que hay una parte del país que no puede ni desconectarse ni pedir días libres, porque su jefe cacarea y vive en el corral.

Las reacciones no se han hecho esperar.:“Joer Paco. Hacía mucho tiempo que no se veía por aqui un hombre de verdad”, comenta uno de sus seguidores. Otro añade: “Ese aza le hace falta a los jóvenes, que no la conocen y le vendría muy bien ocho oras de aza y cuando cavando que se cansarán y ya dejarán de ir al gimnasio”. Entre risas y bromas, el mensaje cala hondo: el trabajo de verdad, el físico, el de la tierra sigue ahí lejos de las pantallas pero más presente que nunca.

Otros usuarios también se suman al tono humorístico del vídeo: “nadie roba una aza maestro porque es lo único que hace trabajar” o “El telecuento, que es que trabaje el vecino y comamos los dos".