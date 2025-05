Un británico que rescata burros maltratados y abandonados en Murcia pide ayuda urgente: "No estoy pidiendo dinero"

En las últimas horas, se ha hecho viral en TikTok el vídeo de un hombre británico que vive en Murcia y que ha conmovido a miles de personas. Su nombre es Dan, es originario de Yorkshire (Reino Unido), y lleva años dedicando su vida y sus recursos a rescatar burros maltratados y abandonados en España. Lo hace completamente solo, sin ayuda institucional ni subvenciones. Su mensaje, grabado con el teléfono móvil desde el mismo refugio, ha tocado el corazón de más de 2.000 nuevos seguidores en apenas unas horas.

“No estoy pidiendo dinero”, insiste Dan en el vídeo original publicado en TikTok. Lo que pide este hombre es algo mucho más simple pero, a la vez, vital para seguir adelante: visibilidad. Que la gente lo siga, que comente y comparta su contenido para así poder generar ingresos a través de la red social.

Un refugio de burros autogestionado en Murcia

Dan explica que vive en España, donde ha creado un santuario para animales rescatados, en especial burros: “Yo ya no trabajo porque tengo que apoyarles”. La situación es extrema: muchos de los animales que cuida (también perros y loros) necesitan medicación especializada, comida adaptada, y atención continua: “Requiere prácticamente 15 horas de mi tiempo cada día”.

Dan no es un influencer profesional ni alguien habituado al lenguaje de las redes sociales. Su sinceridad y vulnerabilidad se reflejan en cada palabra que dice: “No sé muy bien cómo funciona TikTok” sin embargo, ha entendido que esta plataforma puede ser una herramienta fundamental para dar a conocer su trabajo y quizás, lograr ingresos que le permitan continuar.

Con esta naturalidad el vídeo que ha corrido como la pólvora en TikTok, Dan aparece junto a algunos de los burros mientras explica la situación con humildad: “Sólo pido que la gente nos siga y se implique con el contenido” y la respuesta de la gente no se ha hecho espera: “Me he quedado sin palabras” dice Dan en un segundo vídeo publicado pocas horas después, cuando descubre que su mensaje ha conmovido a miles: “Más de 2.000 nuevos seguidores… no sé cuántos mensajes y comentarios”.

El lado humano de las redes sociales

“Estoy absolutamente… estoy sin palabras. Realmente lo estoy”, repite Dan varias veces, aún aturdido por la respuesta. Varios usuarios le han sugerido que cree una lista de deseos en Amazon o una forma de colaboración recurrente, pero él insiste en que nunca fue esa su intención principal: “Sólo tener ayuda suficiente como para poder pagar a alguien que me eche una mano y me permita descansar un poco”, dice mientras muestra a Dapple y Percy, dos de los burros más necesitados.

El vídeo también refleja la dureza del trabajo que realiza: “Los costes son astronómicos y físicamente es agotador también”. Dan cuida él solo del santuario, sin vacaciones, sin fines de semana, con jornadas que empiezan de madrugada y terminan tarde: “Son días muy largos. Es siete días a la semana, 365 días al año”.

A pesar de que algunos usuarios han ofrecido donaciones y patrocinios, Dan no ha cambiado su mensaje inicial. Su prioridad sigue siendo conseguir apoyo digital. Quiere crecer en TikTok para generar ingresos a través de la propia plataforma y no depender de la caridad: "Por favor, seguidnos. Por favor, compartid. Comentad en nuestro contenido”.