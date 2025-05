Una turista británica, sin palabras por lo que le sirven en un bar de Murcia: “No entiendo cómo esto cuesta...”

Murcia sigue ganando popularidad como destino para quienes buscan algo más que sol y playa. Es el caso de Jade: una joven británica que ha decidido dejar el Reino Unido para vivir en la capital murciana, donde asiste a un curso intensivo de español y aprovecha cada día para seguir descubriendo los encantos de la ciudad.

A través de su canal de TikTok, @jadeinspain, esta turista convertida en vecina habitual, ha ido compartiendo su día a día en la Región con mucho entusiasmo. En uno de sus vídeos recientes, Jade aparecía sorprendida por la calidad y el precio de una tapa que le sirven en un bar del centro: “It’s so good, I don’t understand how this costs like, one euro”.

“Una joya oculta”, afirma sobre Murcia

Aunque reconoce que antes ya había visitado Murcia varias veces, siempre lo había hecho como turista en temporada alta. Sin embargo, su decisión de trasladarse para estudiar español le ha permitido ver otra cara de la ciudad: “Es tan bonito, la manera en que el sol cae sobre todos los edificios”, explica en otro de sus vídeos, mientras camina por una de las plazas del casco histórico.

Ahora vive en las afueras, pero tiene que desplazarse al centro cinco veces por semana para asistir a sus clases. Después de cada jornada, en lugar de regresar a casa, se queda explorando: “Quiero seguir explorando, siempre hay algo nuevo”.

Viral en TikTok por su reacción en un bar

Lo que realmente ha captado la atención en redes sociales ha sido su reacción genuina al probar la famosa marinera y sus derivados (marinero y bicicleta): “This is like the best thing I’ve had all week and it’s basically free”, lo que ha despertado todo tipo de comentarios entre los usuarios, muchos de ellos murcianos, orgullosos de su gastronomía y hospitalidad.

“I don’t wanna leave this place”, confiesa más adelante. Algunos usuarios le han respondido bromeando: “Normal, si es que no se come igual en ningún sitio”, o “Bienvenida a la mejor tierra del mundo”.

Murcia conquista a los extranjeros (otra vez)

Jade no es la primera extranjera que cae rendida ante Murcia, y probablemente no será la última. Ella misma se lo piensa: mudarse al centro podría ser su próximo paso, ya que quiere seguir “viviendo la ciudad de verdad”, según afirma.

Entre sus vídeos se acumulan ya miles de visualizaciones, con seguidores que no solo aplauden su esfuerzo por aprender español, sino también su forma natural y entusiasta de contar lo que vive. “Murcia is totally underrated, I’m telling you guys”, asegura en otro clip que acompaña con imágenes del atardecer en el río Segura.