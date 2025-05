Una extranjera descubre la mejor ciudad de España para viajar: ni Madrid ni Barcelona

Cada año millones de turistas extranjeros eligen España como destino para sus vacaciones o incluso para empezar una nueva vida. No es para menos: el clima, la comida, la diversidad cultural y la calidad de vida han convertido al país en uno de los más atractivos de Europa. Pero entre tantos destinos, hay quienes optan por ir más allá de los circuitos habituales y encuentran auténticos tesoros escondidos.

En los últimos años,ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga han sido las opciones favoritas para muchos visitantes internacionales. Especialmente para los británicos, que suelen repetir visita, e incluso dar el paso de instalarse definitivamente en la península. Sin embargo, hay quien, tras recorrer varios puntos del país, termina cayendo rendido ante un lugar muy distinto al que la mayoría suele elegir.

Es el caso de una joven influencer británica que ha revolucionado las redes sociales con sus declaraciones. Se trata de Jade Gartshore: una creadora de contenido originaria de Leicester (en el centro de Inglaterra). En su perfil de TikTok, bajo el nombre de usuario @jadeinspain, comparte su experiencia personal en España donde ha pasado los últimos meses explorando distintas ciudades y empapándose de la cultura local.

Jade no es una turista más: en sus vídeos no solo muestra paisajes y gastronomía, sino también su proceso de adaptación y aprendizaje del idioma. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido su rotunda afirmación en uno de sus clips: "Dejad de viajar a Málaga o Barcelona. Murcia es mucho mejor".

Hasta llegar a esa conclusión Jade pasaba por ciudades como Madrid y Málaga e incluso visitaba Barcelona, pero ninguna logró cautivarla como su nuevo hogar. Asegura que se siente completamente enamorada del lugar donde vive ahora: "Dejé Reino Unido para mudarme a Murcia. Estoy enamorada de la ciudad".

Para esta joven británica lo que marca la diferencia es precisamente lo que muchos pasan por alto:"No puedo creer que viva en un lugar tan bonito. Una de mis cosas favoritas de vivir en Murcia es que es un destino poco conocido".

Y es que lejos del turismo masivo y los precios elevados de otras ciudades, Gartshore considera que ha encontrado una auténtica joya: una ciudad con historia, con una identidad propia y con una calidad de vida que le ha permitido echar raíces. Recorre la ciudad mostrando monumentos como la catedral o el Real Casino, y también recomienda visitar las playas de la Región y localidades cercanas como Cartagena o Los Alcázares.

Según explica, su intención inicial no era quedarse, pero algo cambió durante su última visita. Ahora no solo vive en esta ciudad del sureste español, sino que la recomienda con firmeza frente a los destinos tradicionales. Y aunque muchos aún no se han dado cuenta, para ella está claro cuál es el lugar ideal es Murcia.