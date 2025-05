Susana Bicho, influencer: "Sí escondo el acento de Murcia, pero no lo hago intencionadamente"

Desde que ganara 'Gran Hermano 14', la vida de Susana Bicho ha dado varios giros de lo más interesantes. Años después de su paso por la televisión, se ha consolidado como una creadora de contenido con una gran comunidad en redes sociales y además comparte proyectos profesionales y personales con su pareja, Guille del Valle. Ahora la pareja se prepara para un momento muy especial: su boda, que se celebrará el próximo 13 de junio en Madrid que coincide con el mismo día que se conocieron pero en 2020, se conocieron, y han decidido convertir ese aniversario en el día de su enlace.

Aunque se esperaba una pedida de película durante alguno de sus viajes exóticos, como a Grecia o Vietnam, Susana ha contado que fue “en un pueblo de Madrid, de la manera más especial y posible”. El lugar que han elegido para casarse también tiene que ver con la logística: ella es de Murcia, él de Barcelona, y Madrid ha sido el punto medio ideal para reunir a sus familiares, amigos y demás seres queridos.

Pero más allá de los preparativos de boda, esta semana ha sido noticia por un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde se abre sobre una cuestión que ha generado cierta polémica entre parte de su comunidad: su acento murciano.

Todo surge a raíz de un clip difundido por 'La Sobremesa', el pódcast que Susana presenta junto a su equipo, en el que se la puede oír con un marcado acento murciano. Y claro los comentarios no tardaban en aparecer. Muchos seguidores murcianos la señalaron por no hablar así habitualmente en sus redes y por “esconder” su forma de hablar.

La influencer ha querido aclararlo: “Recibo mucho hate, evidentemente de gente murciana, que me dice que lo escondo, o que me avergüenzo. Y no me avergüenzo, evidentemente. Sí lo escondo, pero no lo hago intencionadamente”. Según explica se trata de un cambio que se ha ido dando con los años y que ahora ya es algo automático, casi sin darse cuenta: “Es mi cerebro el que hace esto, no yo”.

Cuenta también que esa forma de hablar más neutra podría tener su origen en los comienzos de su carrera, cuando apareció por primera vez en televisión: “Recibía mucho hate diciéndome: no te entendemos nada, hablas muy rápido, te comes la mitad de las letras. Que no es una realidad” algo que le habría creado “un pequeño complejo”.

Ahora aunque reconoce que su acento murciano está muy suavizado, se nota la diferencia cuando se encuentra en un entorno más relajado y cercano, como en las grabaciones del pódcast: “Han subido un vídeo en la cuenta de La Sobremesa, que estoy hablando con el equipo y sí que tengo un acentazo murciano”.

“Si alguien le pasa lo mismo que a mí y lo sabe explicar mejor que yo, pues que lo diga”, explica casi a modo de invitación a quienes se puedan sentir identificados.