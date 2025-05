Murcianos de despedida de soltero secuestran un vuelo a Mallorca y convierten el avión en un bingo

El vídeo de un grupo de murcianos 'tomando' un vuelo con destino a Mallorca ha sacudido las redes sociales por lo insólito del momento que recoge: cuando un trayecto aéreo que parecía iba a ser rutinario terminaba convirtiéndose en una inesperada y participativa partida de bingo a 10.000 metros de altura.

Las despedidas de soltero se han convertido en una escena habitual en nuestro país: tanto es así que numerosas ciudades como Sevilla, Málaga o más recientemente Platja D’Aro han comenzado a legislar y sancionar este tipo de celebraciones cuando se desbordan, con medidas como la prohibición de transitar por la vía pública en ropa interior o el uso de complementos de carácter sexual, llegando a imponer multas de hasta 1.500 euros con el objetivo de controlar el desmadre y recuperar el espacio público.

Sin embargo y a pesar de las restricciones todavía surgen dinámicas que, lejos de resultar ofensivas o molestas, llaman la atención por su creatividad y capacidad para sacar una sonrisa. Ese ha sido el caso del vuelo operado por la compañía Ryanair donde, en plena despedida de soltero, un grupo de jóvenes murcianos sorprendió a los pasajeros organizando un bingo improvisado a bordo.

El momento fue recogido por la usuaria 12chimes, que lo compartía a través de TikTok. En las imágenes se puede ver cómo en pleno vuelo reparten cartones entre los pasajeros y uno de los jóvenes (el maestro de ceremonias improvisado) canta los números con entusiasmo mientras reparte bromas, todo en favor de la ficticia "ABV". Según él mismo explicaba, esta iniciativa buscaba reivindicar el bingo como un juego tradicional “que se estaba perdiendo en España”.

Para añadir una nota más a la comedia, el premio a la primera línea resultaba ser una empanadilla casera, elaborada por la madre del organizador mientras que el ganador resultaba ser, además, un pasajero de habla inglesa que se sumó al juego entre risas.

La publicación se ha llenado de comentarios celebrando la iniciativa, entre los que predominan las reacciones de cariño, humor y orgullo regional. Comentarios como “Simplemente viva Murcia y Los Alcázares”, “Si España no existiera, habría que inventarla” o “Que fácil es hacer feliz a la gente” resumen el sentir general. Uno de los participantes del evento incluso se ha identificado en los comentarios: “Jajajajajaja somos nosotros”. A esto se refería 12chimes cuando escribió: “SPAIN IS DIFFERENT Y Murcia ya ni te cuento”.