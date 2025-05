Adiós al verano en Murcia: vuelve la lluvia a partir de este día según la previsión

Después de un fin de semana donde (aunque en algunos puntos la inestabilidad ha dejado chubascos y tormentas) en Murcia el clima ha seguido ofreciendo una tregua casi veraniega, parece que el sol tendrá que compartir protagonismo con las nubes y, sobre todo, con la esperada (o temida) lluvia.

Según las previsiones de Eltiempo.es, este periodo de tiempo estable va a ir perdiendo fuerza a medida que avance la semana, dejando paso a jornadas con mayor presencia de nubosidad, más humedad y precipitaciones débiles pero constantes.

A partir de este lunes 5 de mayo, la atmósfera v a empezar a mostrar señales de cambio. Aunque el día será todavía bastante agradable, con máximas que podrían rozar los 27 grados y una nubosidad moderada (alrededor del 70%), ya hay un 40% de probabilidad de lluvia.

Eso sí los posibles chubascos serán casi simbólicos: con un acumulado previsto de apenas 0.1 mm. El viento va a soplar desde el oeste con cierta intensidad, llegando a alcanzar rachas de hasta 25 kilómetros por hora y dando una sensación térmica algo más fresca de lo habitual.

Pero el verdadero giro en el tiempo llegará el martes 6: ese día la probabilidad de precipitaciones se mantiene en ese mismo 40%, pero el acumulado previsto sube notablemente hasta los 2.1 mm. Es decir que no será una tormenta torrencial, ni mucho menos, pero quizás sí suficiente como para mojar el suelo y deslucir algunas actividades al aire libre.

La temperatura también va a bajar un poco hasta situarse entre los 16 y los 24 grado mientras que el aire se va a volver algo más húmedo, con valores que alcanzarán el 56%. El cielo va a estar algo más despejado que el día anterior, con una nubosidad del 35%: lo que podría llevar a más de uno a confiarse y salir sin paraguas.

Por su parte, el miércoles 7 las condiciones seguirán en esa línea de transición y la probabilidad de lluvia no se moverá del 40%, pero el ambiente será más húmedo (71%) y mucho más cubierto, con nubes ocupando hasta el 86% del cielo. También van a bajar las temperaturas otro poco con mínimas de 15 grados y máximas que ya no pasarán de los 22. A esto se suma un cambio en la dirección del viento, que va a soplar ahora desde el este a 14 km/h con rachas de hasta1 kilómetro por hora. En este sentido, no es que vaya a hacer frío, pero sí será evidente que el ambiente ya no es el mismo de los días soleados que veníamos disfrutando.