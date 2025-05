Esta es la calle de Murcia que deberías evitar: no pases por ella a menos que sea necesario

La seguridad en las ciudades no debería ser una cuestión secundaria: es o al menos debería ser, una de las prioridades fundamentales para todos los agentes sociales que comparten el espacio urbano, especialmente para quienes ocupan puestos de responsabilidad institucional. La forma en que se planifica una ciudad afecta directamente a la calidad de vida de sus habitantes y más concretamente a la sensación de seguridad en los barrios.

En realidad existen muchos factores que influyen en esta percepción: desde la iluminación que tienen las calles por la noche hasta la frecuencia con la que de limpieza, el mantenimiento de espacios públicos o la accesibilidad de servicios básicos. Pero uno de los elementos que más impacta aunque a veces se pase por alto es el cómo se gestiona el tráfico.

No solo hablamos de contaminación: la masificación de vehículos en ciertos puntos concretos de la ciudad genera ruido, estrés, peligro de accidentes y problemas respiratorios a largo plazo. Y no afecta a todos por igual ya que es que muchas veces, las desigualdades urbanas se agravan por una planificación injusta: hay calles que parecen olvidadas por completo, mientras otras se modernizan constantemente. Esta falta de equidad territorial no solo separa barrios ricos de barrios pobres, sino que profundiza en las brechas sociales existentes.

El uso masivo del coche privado es también una barrera invisible que limita la igualdad. Favorece a quien puede permitírselo y castiga a quienes dependen del transporte público (que en muchas ocasiones no es suficiente ni eficiente) por eso resulta urgente que las ciudades avancen hacia modelos más sostenibles, apostando por un sistema de transporte público limpio, rápido, bien conectado y, sobre todo, justo que no solo mejoraría la vida de las personas, sino que también contribuiría a reducir desigualdades de género, económicas y territoriales.

La calle de Murcia que deberías evitar si visitas la ciudad

En este contexto un informe presentado hace escasos meses por el Laboratorio Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena ha puesto nombre y apellidos al punto más crítico de tráfico en la ciudad: Ronda Oeste. Esta vía según el estudio, "con una IMD de más de 125.000 vehículos se erige en la principal fuente alimentadora del tráfico urbano en la ciudad de Murcia".

Los datos no dejan lugar a dudas y es que en Ronda Oeste se produce un solapamiento de tráfico urbano e interurbano, lo que genera una sobresaturación constante. De hecho el informe apunta que esta vía está cumpliendo una función que "realmente le es impropia desde hace años" y que es responsable de buena parte del tráfico entrante y saliente desde el norte, sur y este de la ciudad. La situación se agrava por la notable presencia de vehículos pesados, indicativo de flujos interregionales que deberían estar circulando por otras rutas de circunvalación que aún no existen.

Lo más preocupante, quizá, es que esta congestión no afecta solo a quienes circulan por la Ronda Oeste. El informe ha detectado una "fuerte correlación estadística espacial entre los episodios de congestión del tráfico en el interno urbano y los episodios de congestión del tráfico en la Ronda Oeste" revelando una dependencia entre esta vía y el tráfico en el resto de la ciudad.

Por todo ello desde el Ayuntamiento se insiste en que una de las actuaciones prioritarias es reducir la carga de tráfico en Ronda Oeste. No solo para mejorar la movilidad, sino también para evitar los impactos medioambientales negativos que esta vía, en su estado actual, está generando.

Además de las legítimas exigencias a los responsables, también hay que asumir cierta responsabilidad individual e intentar evitar la Ronda Oeste si es posible. Y, si no queda más remedio, al menos consultar previamente el estado del tráfico en la página web de la DGT antes de empezar la ruta. Ahí se puede consultar en tiempo real las retenciones, incidencias o cualquier otro factor que pueden retrasar el trayecto.