Andreu Buenafuente, humorista: "Hawái no es para tanto, está mejor Murcia"

Una vez superadas las vacaciones de Semana Santa, muchas personas ya han comenzado a pensar en su próximo descanso: las vacaciones de verano. Con los días más largos y las temperaturas en ascenso, llega el momento de revisar el calendario laboral y decidir cómo y dónde aprovechar ese periodo de desconexión. Y este año, como en los anteriores, factores como el impacto ambiental del turismo, la inseguridad internacional o incluso la inflación están empujando a muchos a optar por destinos más cercanos, accesibles y sobre todo locales.

Una tendencia que, aunque en clave de humor, ha sido muy bien reflejada en una conversación reciente entre los cómicos Andreu Buenafuente y Berto Romero, en su programa semanal de improvisación 'Nadie sabe nada', emitido por la Cadena SER. Todo surgía a raíz de una oyente del programa que les escribía desde Honolulu, capital del estado de Hawái, lo que provocó una reacción llena de ironía, pero también de cierta crítica, especialmente por parte del humorista catalán nacido en Reus.

Buenafuente expresó que “Hawái no es para tanto”, asegurando que, en su experiencia, visitar el archipiélago puede incluso “decepcionar un poco”, ya que se ha vendido como “un ideal de paraíso occidental” que no siempre cumple las expectativas. A estas palabras Berto Romero no solo le dio la razón, sino que fue un paso más allá al comentar que “está mejor Murcia”, reivindicando de forma espontánea el valor de destinos nacionales menos promocionados, pero no por ello menos interesantes.

Durante la charla Romero contaba como había sido su reciente visita a Cartagena: una ciudad de la Región de Murcia que destacaba no solo por sus monumentos romanos (que, según ellos, “no tiene nada que envidiar” a otros lugares más turísticos), sino también por su oferta gastronómica. Mencionaba concretamente el “asiático cartagenero”, una bebida alcohólica a base de café típica del lugar, que calificó como “buenísima” y que, en tono de broma, usabapara reforzar su postura frente a las supuestas bondades de Hawái.

“¿Qué tiene?”, se preguntaba el de Cardona refiriéndose a Hawái. “Tiene una mierda”, dijo entre risas, para después matizar que “Hawái está bien”, aunque, según su criterio, sigue sin ser comparable a Cartagena.