Una murciana paraliza 'First Dates': "Me está intentando llevar al huerto"

Ahora que 'First Dates', el programa de citas presentado por Carlos Sobera, está a punto de celebrar nueve años de emisión ininterrumpida, no son pocos los que hacen balance sobre el impacto real del formato. Más allá del entretenimiento y los momentos curiosos o surrealistas, uno de los grandes temas recurrentes en torno al programa es el de las parejas que han conseguido salir adelante gracias a ese primer encuentro televisado. El espacio puede presumir de haber conectado a miles de personas en el plano romántico. Y aunque no siempre esas relaciones duran para toda la vida, sí han sido muchos los casos en los que tras la cita ha surgido algo significativo, en ocasiones incluso llegando a matrimonios o a formar una familia.

Aun así no siempre se da esa ansiada chispa. Es complicado coincidir en carácter, sentido del humor o en expectativas sobre el amor. Pero cuando aparece la conexión, aunque sea por un rato, se nota. Y a veces basta un momento, una risa o un gesto para dejar huella, si no entre los protagonistas, al menos sí en los espectadores. Eso fue justo lo que ocurría con Mari y Pedro: dos solteros que se encontraron recientemente en el restaurante del amor.

Ella, murciana, 46 años, administrativa y con energía de sobra, se definía a sí misma como un “terremoto” y como alguien que se sale de los “roles de la sociedad”. Llegaba al programa luciendo una amplia sonrisa y confesando su afición por la danza oriental, aunque ella misma la llama “danza de la panza” porque, según dijo entre risas, solo tiene “un cuadrado” en lugar de abdominales.

Su cita fue Pedro: alicantino de 53 años, comercial y apasionado de la historia. Le encanta el senderismo y descubrir antiguos poblados. Desde el primer momento, ambos se miraron con una sonrisa que parecía hablar por sí sola. Mari llegó a decir, medio en broma, medio en serio, que había habido “flechazo” porque Pedro no paraba de mirarle el escote.

Durante la cena él se quedó absolutamente fascinado con el perfume de ella, quien no dudó en describirlo como su “arma de atracción femenina”. La conversación fue fluida y llena de complicidad, con ella soltando frases espontáneas como “me estás mirando de lado, en un ángulo sexy” a lo que Pedro respondió entre risas que ese era su “perfil bueno”.

Pero sin duda la frase que trazó un antes y un después en la cita fue una que Mari desató con desparpajo y que resumió a la perfección el ambiente que se respiraba entre ellos: “Me está intentando llevar al huerto”

Ya en el reservado, Mari sacó otra de sus cartas: la danza del vientre. Quiso mostrar su lado más divertido, y Pedro, sin poder ocultar su entusiasmo, insinuó que aquel baile podría tener un mensaje entre líneas. En cualquier caso ambos parecían estar disfrutando del momento y la decisión final fue clara para ambos, que dejaron el restaurante cogidos de la mano.