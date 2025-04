Tomás Vicente Vera, Gran Pez y cardiólogo: "Voy a intentar dar la parte también profesional, siendo empático"

Con motivo de la cercanía del Entierro de la Sardina la cuenta oficial en redes sociales del evento ha publicado una pequeña entrevista a Tomás Vicente Vera, Gran Pez de la edición 2025. Este nombramiento reconoce cada año a una persona de influencia en el panorama nacional, representa un honor y una responsabilidad especial dentro de la fiesta murciana.

Ser Gran Pez implica presidir simbólicamente la celebración junto a Doña Sardina, ejerciendo como representante y embajador de la ciudad y de la tradición. A lo largo de los años han sido muchas las grandes personalidades han ostentado este título, y en 2025 le ha correspondido a Tomás Vicente Vera: cardiólogo reconocido por su labor en la medicina cardiovascular, la docencia y la divulgación en pro de la salud y el bienestar de los murcianos.

En la entrevista publicada en el canal oficial del entierro, Tomás ha expresado la mezcla de emociones que le produjo recibir la noticia: "Al principio cuando me lo dijeron pues me quedé así, un poco aturdido... y después, pues una satisfacción tremenda que también he compartido con toda mi familia". Además ha reconocido la importancia y el peso de la responsabilidad al suceder a figuras tan destacadas como Emiliano Carrillo y José Antonio Camacho.

Preguntado sobre cómo compaginará su trabajo como cardiólogo con este nuevo papel, Vera fue claro: "Voy a intentar dar la parte también profesional, como yo entiendo la medicina, siendo empático, estando sensible hacia los demás, al dolor, a las necesidades de cada uno y en lo que pueda desde luego". También añadía que valora especialmente la vertiente solidaria del Entierro de la Sardina, mencionando actividades como visitar hospitales, repartir juguetes y acompañar a personas enfermas: "Pues eso me encanta, que también lo podamos hacer, ¿no?".

Respecto a sus expectativas para el entierro en 2025, Tomás ha compartido su espíritu competitivo y compromiso con la junta organizadora: "Espero que sea el mejor, porque yo siempre soy muy competitivo... este año tenemos que romper la pana, vamos, tenemos que hacerlo lo mejor posible".

Por último lanzaba un mensaje a todos los murcianos que refleja tanto su perfil profesional como su amor por su tierra: "Me gustaría que le pusieran mucha vida a los años, que se alegraran de las cosas buenas de los demás y que hicieran ejercicio y comieran sano, que estamos en la ciudad maravillosa que tenemos". Además, destacó el alma del pueblo murciano, que es "la solidaridad, la apertura, el cariño que reciben a toda la gente que viene a vernos".