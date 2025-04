Se van sin pagar de una hamburguesería de Murcia, dejan 6 malas reseñas y el dueño lamenta: "Tenemos que cerrar"

Las reseñas en Google y otras plataformas digitales se han convertido en un recurso fundamental para que los consumidores conozcan qué pueden esperar de un servicio o establecimiento antes de visitarlo. Sin embargo, en ocasiones, debido a la ignorancia o mala fe de algunos usuarios, pueden llegar a utilizarse de manera indebida, dañando injustamente la reputación de negocios locales.

Esto es precisamente lo que ha denunciado el cómico Mariano y Punto, propietario de la hamburguesería El Capo Burger: situada en avenida de Alicante en Churra.

El propietario de El Capo Burger, Mariano, se ha pronunciado públicamente tras recibir una serie de reseñas negativas en Google por parte de una misma mesa que cenó en su establecimiento recientemente. En un extenso vídeo, Mariano explica detalladamente qué pasó aquella noche desde su perspectiva, con el fin de aclarar los hechos y defender el trabajo de su equipo.

Según Mariano la mesa en cuestión inicialmente reservó para cinco personas, pero al llegar “dijo que al final eran siete” y solicitaron dos sillas adicionales. “Te pedimos disculpas si no habían sillas”, reconoce Mariano, “son problemas que pueden pasar cuando el local está lleno hasta arriba”. De hecho, afirma que “estaba todo lleno, fue un caos”.

Respecto a las bebidas, Mariano confirma que “pedimos cerveza con limón” y les informaron “que no tenían fría porque no las pedía nadie”, por lo que prefirieron “decirte que no había antes que servirte una cerveza caliente”. Además, aclara la polémica sobre el tamaño de los vasos: “Nos pusieron vaso de treinta y tres centilitros porque tenían jarra sucia y la estaban lavando… te pusimos vaso de cuatrocientos cincuenta mililitros”, y asegura que “dudo mucho que mis trabajadores te hablen de mala manera”.

Uno de los puntos más controvertidos fue el tiempo de espera para una cerveza. Mariano consultó con un trabajador y este aseguró que la jarra tardó “cinco minutos” en servirse, negando la versión de que fuera “cuarenta y cinco minutos”, calificándola de “algo muy excesivo”.

Sobre la comida, Mariano defendió la calidad de sus productos: “Los nachos son de bolsa, como en la mayoría de establecimientos. A mí personalmente me gustan más los de bolsa que los hechos caseros”. En cuanto a las patatas con queso, reconoció que “son patatas con bacon y queso, y ya está”, pero destacó que “las hacemos con bacon ahumado de madera de haya… y una salsa ranchera casera que está buenísima”. La ensalada, que fue catalogada como “mediocre” por la clienta, se describió como “lechuga con queso de cabra, bacon, frutos secos y miel y mostaza”, admitiendo que “una ensalada es una ensalada”.

En cuanto a las hamburguesas, Mariano fue contundente: “Tenemos la mejor carne que existe ahora mismo, carne de chuletón de vaca madurada, triturada a diario, y los panes son hechos caseros por una de las mejores panaderías de Murcia”. Sin embargo, reconoció que no les preguntaron “el punto” de la carne, disculpándose por el fallo: “Si tú en el momento lo dices, nosotros te la pasamos otra vez y la sacamos al punto que tú quieras”.

Otro hecho que generó molestia fue que, según Mariano, la mesa “se trajo mezclado caña y jarra”, y para cerrar con un asunto más serio, señaló que “nos trajeron la cuenta de otra mesa”, lo que complicó aún más la situación.

Lo que más dolió a Mariano fue la aparente campaña coordinada de reseñas negativas por parte de los comensales. Explicó que “creo que fueron cuatro o cinco reseñas negativas de la misma mesa diciendo lo mismo” y que “seis personas en una mesa poniendo seis reseñas negativas siendo cosas que no son reales” es algo que le “fastidia bastante”, especialmente porque trabajan “cada día para mejorar”.

El dueño acusa a la clienta de irse sin pagar la mitad de la cuenta

Finalmente, Mariano lanza una acusación directa y contundente contra la cliente que firmó las críticas, llamada Eva: “Te fuiste sin pagar. Pagaste la mitad de la cuenta y la otra mitad dijiste que la habéis pagado con tarjeta, siendo mentira”. Pidió “con mucho respeto y educación” que “pagues lo que dejaste de ver” y recalcó que “si todos hacen lo que has hecho tú, pues al final tenemos que cerrar”.

Mariano concluye su mensaje pidiendo disculpas “en lo que fallaron nuestros trabajadores”, que considera “poco”, y reiteró que “para gustos los colores”, pero que las reseñas deben reflejar la realidad completa y honesta.

Reseñas positivas de otros usuarios

Por otro lado usuarios que sí han disfrutado del establecimiento se han manifestado en defensa de El Capo Burger. Bienve Pedreno destaca que "hemos comido un par de hamburguesas, unos nachos, una ensalada, postre y café. Todo de lujo, hamburguesas muy buenas y grandes". Maya Rynkiewicz añade: "Por fin unas patatas que realmente llevan SALSA! Qué placer comértelas".

Asimismo, Dori Rocamora Gascón, que viajó desde San Vicente del Raspeig comenta: "El sitio nos ha gustado!! Seguro volvemos!! Mariano un chico muy campechano!!! El servicio de 10, o sea todo perfecto, lo recomiendo!!".

En otras opiniones, los clientes alaban la calidad de la comida y la atención: "La hamburguesa que me comí fue una de las mejores que he probado nunca", dice Antonio F Tomas Nicolas. Por su parte, Benjamín Santos destaca que "todo estaba buenísimo y todos los camareros estaban atentos en todo el local".

Pese al apoyo, Mariano y Punto lamenta profundamente la situación: explicando que si todo el mundo actuara como Eva "Tenemos que cerrar" ante el impacto que estas acciones y opiniones negativas pueden provocar en un negocio familiar que se esfuerza por ofrecer calidad y buen trato.