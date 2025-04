Va a Murcia a probar el mejor chuletón de España y se pelea con la mesa de al lado: "Me ha tirado el móvil"

Una de las bases imprescindibles para una buena convivencia en sociedad es el respeto mutuo. Cada individuo forma parte de un entorno compartido y nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden afectar directamente a los demás.

Esta dinámica se pone especialmente a prueba en espacios públicos como bares y restaurantes donde personas que no se conocen de nada coinciden para disfrutar de un servicio común.

Por suerte la mayoría de los ciudadanos ha sido educada desde la infancia para desenvolverse en estas situaciones, ya sea por nuestras familias o por el sistema educativo.

Se comparten ciertos códigos de conducta no escritos: hablar en un tono adecuado, no invadir el espacio ajeno o respetar el momento de los demás. Pero cuando alguien no los respeta entonces entra en juego otro recurso de convivencia: saber responder con educación.

Lo ocurrido recientemente con el influencer gastronómico “Cenando con Pablo” en su visita a Murcia es un buen ejemplo de este tipo de situaciones. Pablo había viajado hasta el restaurante La Tropical, en Los Alcázares, conocido por preparar “el mejor chuletón de España” según el el Campeonato Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronómika, pero lo que parecía una simple crítica culinaria se tornó en un episodio algo tenso cuando el ambiente en el local se vio alterado por el comportamiento de otros comensales.

Tal como relata el propio Pablo en su vídeo, mientras grababa su experiencia, un grupo de comenslaes que se encontraban simultaneamente en el establecimiento mientras él trabajaba estaban molestando al resto de personas con el volumen de su conversación: “Se han puesto a dar voces. O sea, el que me haya puesto al lado de esta gente, en plan, ¿por qué me hace esto? Es que hay gente muy maleducada en la vida”. Y lejos de quedar ahí, la situación escalaba cuando una de las mujeres de la mesa contigua le respondió con un provocador “grábame, grábame”. Pablo no se contuvo: “¿Quieres que te grabe? Te grabo, venga. Es que sois unas maleducadas. Estoy trabajando, estoy grabando. Si queréis hablar, habláis, pero no a voces”.

La escena no pasaba desapercibida para sus seguidores. Algunos lo apoyaron: “Toda la razón, algunos no saben comportarse en público”, escribía un usuario. Pero otros se mostraron críticos señalando que el influencer también podría haber sido más discreto o empático: “La gente también va a disfrutar, no solo tú”, apuntaba otro comentario.

A pesar del altercado la experiencia culinaria siguió su curso. En La Tropical, Pablo probaba el famoso chuletón, del que dijo que era “tremendo” y que estaba “madurado en seco durante más de 30 días”. Además acompañó la carne con un arroz con foie y un postre casero.