Dre Poa, el cocinero canadiense que vive en Murcia y enfada a toda España: "Estoy transformando la cocina española"

La gastronomía es uno de los rasgos culturales más curiosos y fascinantes. Por un lado, es un campo que se presta a todo tipo de modificaciones e innovaciones, con chefs y aficionados dispuestos a experimentar con nuevas texturas, sabores y fusiones. Sin embargo, para muchas personas, la cocina es un ámbito sagrado donde los platos tradicionales no deben ser tocados, ya que cualquier alteración puede considerarse un sacrilegio imperdonable.

Este es el dilema que enfrenta Dre Pao, un cocinero canadiense afincado en Murcia cuya creatividad provoca periódicamente una ola de controversia en las redes sociales. Su enfoque innovador donde se mezclan la cocina española con toques poco convencionales no solo ha generado admiración, sino también fuertes críticas. Autor de platos tan excéntricos como la "marinera frita" o la famosa "paella de Kitkat", Dre Pao se ha convertido en el blanco de los puristas gastronómicos, que no dudan en lanzar ataques en plataformas como TikTok e Instagram.

El último de sus desafíos a la tradición llega con una receta que ha sacudido las redes: la "marinera de Cheetos". Para los que no estén familiarizados con la marinera, este es uno de los platos más representativos de la Región de Murcia: tradicionalmente servido con una rosquilla y una tapa de ensaladilla rusa o de atún, coronada con una anchoa. Dre Pao, sin embargo, ha dado un giro inesperado a la receta clásica.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Dre Pao ha compartido su proceso de creación de la marinera de Cheetos, que empieza por una rosquilla rellena de queso, "con sabor a queso desde cero". Lo que sigue es una ensaladilla rusa "con sabor a Cheetos", a la que añade queso cheddar rallado y trozos de los populares Cheetos crujientes. Finalmente la tapa se recubre con polvo de Cheetos y, en lugar de una tradicional anchoa, se corona con… un Cheeto.

Con su usual toque de ironía y entusiasmo, DrePao asegura: "Estoy transformando la cocina española, plato a plato". Un lema que ha despertado no solo admiración sino también una avalancha de comentarios en contra. A pesar de que muchos elogian su originalidad, la controversia no se ha hecho esperar. En los comentarios, algunos usuarios defienden la receta tradicional, mientras que otros simplemente expresan su desaprobación. "Esa mierda después se la das al perro", mientras que otro criticó el intento de “cambiar lo auténtico” con frases como "mejor no reinventar tanto".

Entre las críticas más vehementes, algunos se apresuran a recordar que la marinera es originaria de Cartagena, no de Murcia, lo que alimenta aún más la tensión entre las diferentes ciudades de la región. "La marinera es de CARTAGENA".

Pero lejos de amedrentarse, Dre Pao ha sabido aprovechar la controversia a su favor. Los comentarios, aunque duros, han generado un impresionante alcance para su cuenta, permitiéndole llegar a más personas y ganarse la atención de quienes, ya sea por curiosidad o por rechazo, no han dejado de comentar y compartir sus videos. Además, en respuesta a los ataques, no duda en reafirmar su amor por Murcia: "VIVA MURCIA", exclamaba en un mensaje reciente.