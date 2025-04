Prueba el donut murciano hecho con torrijas que enloquece a toda España y sentencia: "Se han pasado con el tamaño"

Con la popularidad de recetas y propuestas gastronómicas en redes sociales como TikTok, cada vez es más común encontrarse con dulces que desafían cualquier dieta equilibrada.

La creatividad pastelera ha alcanzado niveles insospechados, mezclando sabores y texturas que parecen imposibles y en este terreno de la repostería extrema, la confitería murciana Bendy ha dado el golpe definitivo con una creación que está causando furor en toda España: las 'torridonas', una fusión entre la clásica torrija y una dona gigante.

La combinación suena tan increíble como lo es en la realidad: la 'torridona' mantiene el alma empapada y dulce de la torrija, pero con la estructura y esponjosidad de una berlina. Como si el concepto en sí no fuera suficiente, en Bendy han decidido ofrecerla en distintas versiones, incluyendo una para los amantes del pistacho, otra con la icónica crema de Lotus y hasta una inspirada en la tarta de queso.

Uno de los primeros en lanzarse a probar esta propuesta ha sido el creador de contenido Cocinando con Pablo que no ha dudado en compartir su experiencia con sus seguidores: "Se han pasado ochenta y siete vuelos con el tamaño, eh, madre del amor hermoso", exclamaba al ver la imponente torridona. Y es que no es para menos: cada pieza supera los 200 gramos de puro placer azucarado.

Pablo, conocido por sus detalladas reseñas gastronómicas, ha probado varias de las opciones disponibles en Bendy, pero ha dejado claro cuáles son sus favoritas.

La torridona de pistacho, con una crema de pistacho y chocolate blanco por encima y virutas de pistacho que añaden textura, se lleva la palma: "No le puedes pedir nada más. Bueno, tener hambre, porque si no no te lo acabas".

También ha probado la berlina de Kinder y la clásica, ambas con su aprobación absoluta: "Creo que esta es mi favorita de hoy, te lo juro que estoy disfrutando como un niño".

Aunque las confiterías se pueden encontrar físicamente en Murcia o Alcantarilla, Pablo advierte a sus seguidores de que Bendy ofrece envíos a toda España, una apuesta que seguro causa furor esta Semana SantaA.