Pena en la Región de Murcia por el 'adiós' de uno de sus restaurantes más icónicos tras 35 años: "Junto al mar no hay mejor sitio.."

Si hay algo que une a los murcianos de los distintos territorios que componen la Región de Murcia, eso es la gastronomía: un atractivo que no solo forma parte de la identidad local, sino que también es una de las principales razones por las que visitantes de toda España llegan a este rincón del Mediterráneo.

Por eso mismo, cuando un restaurante emblemático cierra sus puertas, la ciudadanía lo siente como una auténtica pérdida colectiva y como si de un funeral se tratara, las redes sociales se convierten en el espacio donde se llora la despedida, donde se recuerdan anécdotas y se rinde homenaje a quienes hicieron de esos locales mucho más que simples lugares para comer.

Esto es exactamente lo que ha sucedido con el Restaurante Club Náutico Santa Lucía en Cartagena, que el pasado 23 de marzo anunciaba en sus redes sociales que cerraba sus puertas después de 35 años de servicio: "Después de 35 años, ha llegado el momento de decir adiós. A partir de mañana el Restaurante cerrará sus puertas, pero nos llevamos cada sonrisa y cada brindis. Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud, hacia nuestros clientes, amigos y equipo. ¡Gracias por ser parte de nuestra historia! Hasta siempre", se podía leer en la publicación oficial. Un mensaje de despedida que también ha sido reflejado en su página web oficial.

35 años haciendo historia

Las reacciones no tardaron en llegar y decenas de clientes habituales y amigos del local se han volcado en los comentarios, dejando mensajes de tristeza, nostalgia y agradecimiento. "Que pena. Ya no será igual" o "Os vamos a echar mucho de menos".

Algunos han compartido recuerdos personales ligados al restaurante: "Cada verano me pasaba a comer con mis hijos y mi familia de la Puerta de la Villa. Una pena, gran lugar para mí, que vivo en Barcelona. Os iré a visitar al nuevo sitio", escribía Juan M. Martín Alarcón. "He ido toda mi vida allí, desde chico. Muy buena gente, profesionales y muy currantes. Mucha suerte en lo que sea que hagáis", comentaba Antonio Fernández Vilar.

Otros en cambio han mostrado su sorpresa por la noticia y la incredulidad ante el cierre de un negocio que siempre parecía tener éxito: "Otro sitio emblemático que perdemos, no será por falta de clientes, porque siempre estaba lleno", afirmaba Miguel Serrano Martínez. "Pero si yo he ido mucho y siempre todo excelente y con mucha clientela, no entiendo", añadía Iván Jiménez.

Para muchos, el Restaurante Club Náutico Santa Lucía no ha sido solo un lugar donde se comía bien, sino un espacio de encuentro, de vivencias y de momentos compartidos: "Os quiero a cada uno de vosotros, sois familia, sois mi casa. Espero que todo os vaya de maravilla a todos, y no va a ser lo mismo", se despedía Kurro Sánchez Jiménez. "Cartagena sin este restaurante no es Cartagena", lamentaba María Blanca Reina.

Ahora la pregunta que muchos se hacen es qué pasará con el emblemático local: "Imagino que habrá nuevos dueños. El lugar es emblemático y no faltarán nuevos emprendedores", reflexionaba Isabel Bianqui Martínez. Sin embargo, aunque otro negocio ocupe el espacio, lo que queda claro es que el Club Náutico Santa Lucía ha dejado una huella difícil de borrar: "Se os echará de menos y difícilmente igualarán vuestro trabajo, simpatía y profesionalidad", escribía Marijose Pérez.