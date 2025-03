Juan Magán detiene su concierto en Murcia y amenaza al público tras sufrir un ataque en directo: "Hace falta un poquito de mano dura "

En las últimas horas, un vídeo del último concierto de Juan Magán en Murcia ha comenzado a difundirse ampliamente en redes sociales, generando una fuerte controversia.

La grabación, tomada desde distintas perspectivas, muestra al cantante visiblemente enfadado deteniendo su actuación tras recibir el impacto de un objeto lanzado desde el público.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado 22 de marzo durante la segunda edición del Futsal Fest, celebrado en el Cuartel de Artillería y organizado por la Federación Española de Fútbol en colaboración con la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia.

Durante su actuación Juan Magán se vio obligado a detener la música después de que una lata de bebida energética (algunos vídeos apuntan a un zumo de piña) fuera arrojada al escenario impactando cerca de él. En las imágenes compartidas en plataformas como TikTok o Instagram, se observa el momento exacto en que el artista interrumpe su actuación y se dirige al público.

""Yo gracias a Dios progresé, salí de mi barrio, soy un tipo con valores y muy educado, pero si alguien me hace daño, hay dos opciones. Una, sube aquí arriba y lo reviento", declaraba Magán ante la sorpresa de los asistentes. Si bien matizó que no pretendía "hacer apología de la violencia", también aseguró que "hace falta un poquito de mano dura para todos esos hijos de la gran p**a que se piensan que tienen derecho a venir a joderle la noche a los demás".

Las reacciones en el público fueron inmediatas. Mientras algunos espectadores mostraban su apoyo al artista, otros respondieron con insultos y abucheos. A pesar del tenso momento, Magán decidió continuar con su concierto, dejando claro que "voy a seguir amando Murcia a muerte".

El suceso ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios han expresado su indignación ante la falta de respeto hacia el artista, criticando la actitud de quienes lanzaron el objeto y de aquellos que profirieron insultos. Otros, sin embargo, han considerado desmedida la reacción de Magán, interpretando sus palabras como una amenaza directa al público.

A pesar de la gravedad del episodio, las autoridades presentes en el evento no identificaron ni tomaron medidas contra los responsables de la agresión o los insultos. La falta de intervención ha sido otro de los puntos criticados por los asistentes y usuarios en redes.

Lo ocurrido con Juan Magán no es un hecho aislado. En los últimos meses, varios artistas han enfrentado situaciones similares en sus conciertos. Sin ir más lejos, el pasado domingo, el rapero Costa Gamberro vivió un episodio parecido en la Sala La Riviera de Madrid, cuando alguien lanzó un objeto en el momento en que Natos y Waor subieron al escenario. En aquella ocasión, Natos detuvo la música y pidió explicaciones al público, aunque la situación no pasó a mayores.