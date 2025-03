Abre el Murcia el gimnasio más grande de España, lo prueban y opinan: "Lo que más me falla..."

La creciente preocupación por el físico, alimentada por el culto al cuerpo en redes sociales, ha provocado un evidente auge en el mercado del fitness. No solo se ha disparado el consumo de productos proteicos y complementos deportivos, sino que también cada vez abren más gimnasios en las ciudades y, lo que es más llamativo, cada vez más grandes. La tendencia actual busca centros deportivos con horarios más amplios, más máquinas y servicios que van más allá del entrenamiento básico.

Prueba de ello es la reciente apertura en Murcia de Areafit: la sala fitness más grande de España, situada en el Centro Comercial Thader. Este innovador espacio cuenta con más de 6.000 metros cuadrados y 500 máquinas, además de una amplia oferta de actividades y zonas especializadas. Otra de las caracerísticas que llaman la atención es que está abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.

Areafit se ha diseñado para cubrir todas las necesidades del entrenamiento: dispone de zonas de cardio, peso libre, poleas, máquinas de placas, circuitos exprés y cuatro aulas de actividades dirigidas como boxing, ciclo indoor y programas de Les Mills como Body Pump o Body Combat. También cuenta con un rocódromo para escalada, una zona de entrenamiento funcional y una ludoteca abierta las 24 horas para quienes acudan con niños. Otro punto diferencial es su espacio de coworking, pensado para quienes desean combinar ejercicio y trabajo.

En cuanto a precios Areafit ha lanzado una oferta de apertura con tarifas competitivas. La cuota individual tiene un precio de 9,95€ el primer mes y después pasa a 34,95€ con una matrícula de 30€. La cuota familiar incluye a los padres y todos sus hijos hasta 26 años por 39,95€ el primer mes y 69,95€ posteriormente. No hay permanencia, el acceso es ilimitado y se incluye asesoramiento personal.

Lo prueban y opinan: "renta mucho"

Entre quienes han querido comprobar de primera mano las instalaciones de Areafit está la creadora de contenido murciana Carmenchu, quien ha visitado el gimnasio y compartió su experiencia tras entrenar en él.

Su primera impresión fue la gran cantidad de máquinas disponibles: "Había muchísimas máquinas que yo nunca había visto o que en mi gimnasio no hay". Aunque destaca la variedad, también apunta que en algunos aparatos había que esperar turno: "De una misma máquina tenían como cinco o seis tipos, pero yo aun así he tenido que hacer cola en la multipower porque solamente había dos".

También le llamó la atención la organización del espacio: "Había una zona solo de abdominales o para hacer más ejercicios tipo funcional", con material variado como kettlebells, bosu y balones medicinales. Además, destaca la gran cantidad de cintas de correr y elípticas.

Otro punto que valora positivamente es la posibilidad de trabajar en el gimnasio: "Nada más entrar había un montonazo de mesas para tú poder estar trabajando con el portátil". Además, agradece detalles como las fuentes de agua gratuitas y la variedad de clases: "Muchos gimnasios pecan de solamente tener crossfit, HIIT y bici, pero aquí tenía más tipos".

Sin embargo, también encuentra un punto negativo que para ella es determinante: "Me siento como una rata de laboratorio, porque es que no entra ni un solo rayo de sol". Explica que prefiere entrenar en un espacio con luz natural, algo que echa en falta en este gimnasio: "Hace un pedazo de día de sol, o sales de trabajar después de estar tus ocho horas encerrada y no te apetece meterte en un sitio con luz artificial todo superoscuro".

A pesar de esto, reconoce que Areafit es una buena opción para entrenamientos más completos, especialmente en festivos o domingos: "Para hacer entrenamientos más completos o a lo mejor para un festivo que esté cerrado un domingo que te apetece entrenar, está muy bien".