Este es el supermercado más barato de Murcia según una británica: "El más económico de España"

Uno de los fenómenos más curiosos que se está viviendo estos días en las redes sociales es el de una joven británica que vive en Murcia desde hace ya algún tiempo. A través de su cuenta en TikTok, Jade Gartshore ha estado compartiendo su experiencia de vida en la Región.

En sus vídeos Jade ha contado por qué adora vivir en Murcia. Lo primero que menciona es lo sorprendentemente bonita que es la Comunidad, destacando sus paseos junto al mar en uno de sus últimos vídeos: "No puedo creer que viva en un lugar tan bonito del mundo. Además Jade ha explicado que valora lo que considera una "joya escondida", porque el turismo no está saturado, lo que le da un aire especial que no encontraría en otras grandes urbes españolas como Barcelona.

Pero aunque los monumentos y los espacios naturales son clave para cualquier viajero o persona que se haya mudado a un país distinto al suyo, una de las experiencias más curiosas es ir a comprar a los supermercados locales.

Es casi una tradición ver a influencers que, al llegar a un nuevo destino, deciden transmitir lo que encuentran en los mercados y tiendas locales: un tipo de contenido que ha captado cada vez más atención en las plataformas sociales gracias a que los supermercados revelan muchas veces más sobre la cultura local que las visitas a museos o monumentos turísticos. Mientras que los lugares emblemáticos son conocidos y fotografiados por todos, los supermercados representan la vida cotidiana, esas pequeñas diferencias que nos permiten asomarnos a las costumbres de cada lugar de una manera mucho más auténtica y directa.

El supermercado más barato de Murcia

Jade no ha sido ajena a esta curiosidad ha iniciado un reto personal para descubrir cuál es el supermercado más barato en la ciudad, lanzándose a la aventura de comparar precios en varios establecimientos de Murcia.

Como cualquier buen investigador de las costumbres locales, se ha propuesto recorrer cuatro supermercados diferentes y comprar los mismos productos en todos ellos, para ver cuál ofrecía los precios más bajos.

Su selección de productos no es ni muy básica ni muy extravagante: leche, agua, chorizo, atún, pan, tomate y cerveza, una lista de artículos que se puede encontrar en cualquier casa y que, además, tienen la ventaja de ser productos duraderos.

El recorrido empezaba por Mercadona: uno de los favoritos entre los locales y que la joven británica destaca como su tienda "favorita" porque le da la sensación de estar "de vacaciones".

Después de Mercadona decidía visitar Consum, que, sorprendentemente, resultaba ser el supermercado más caro de todos.

A continuación Jade se dirigía a Aldi, que, aunque en el segundo lugar en términos de precios no conseguía ser el más barato.

Por último el resultado fue una sorpresa para muchos: Lidl fue el supermercado más económico en el que realizó su compra.