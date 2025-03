Se gasta 236€ en el restaurante con el mejor arroz caldero de la Región y comparte su experiencia: "Hasta el mismísimo Woody Allen"

En los últimos años los creadores de contenido gastronómico han cobrado mucha importancia gracias al auge de las redes sociales y plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, que los han convertido en auténticos prescriptores de restaurantes, siendo capaces de viralizar un local con una simple publicación.

Gracias a ellos los usuarios pueden descubrir lugares únicos, probar nuevos sabores y, en algunos casos, evitar experiencias desastrosas.

Uno de estos creadores es Cocituber: un influencer gastronómico que se ha dedicado a recorrer España en busca de las experiencias culinarias más singulares.

Desde "la mariscada más barata de España" hasta restaurantes que han pasado por el programa 'Pesadilla en la cocina', su contenido se ha convertido en una referencia para quienes buscan saber dónde comer (o dónde no). Incluso en una de sus aventuras, aseguró haber probado "el mejor caldero murciano en el centro de Madrid". Pero ahora ha ido directamente a la fuente: el lugar donde este plato es una auténtica institución.

El restaurante Venezuela, situado en Lo Pagán, en pleno Mar Menor, es un referente indiscutible de la cocina murciana. Con más de 50 años de historia, es conocido por la excelencia de sus arroces, pescados y mariscos. Tanto es así que ha sido galardonado con un Sol de la Guía Repsol, un reconocimiento que refuerza su prestigio dentro y fuera de la región.

https://maps.app.goo.gl/UgCDxxeGPm47nguB8

Con esta reputación en mente, Cocituber llegaba al restaurante dispuesto a probar su famoso caldero del Mar Menor, el plato estrella de la casa. Pero antes de llegar al arroz, el influencer se deleitaba con algunos entrantes a la plancha: "Lo siento mucho, pero ya sabéis cómo voy a tomar por saco, fíjate" comentaba mientras disfrutaba de unas puntillas y chipirones. "Cuando los haces a la plancha y no los rebozas, parece ser que no tienes nada que esconder, ja, ja".

Después llegó el momento esperado: "¿El caldero? Le ponemos su aceite, le hacemos un sofrito con tomate" explicaba uno de los cocineros mientras le mostraban la preparación del arroz. "Y ese es el mojón, ¿no?" bromeaba Cocituber, al ver el ingrediente principal, una mezcla de gallina y dorada. La emoción se notaba en su voz: "Madre mía, qué pinta, ¡qué ilusión!". El precio total de la experiencia ascendió a 236€, una cifra que refleja tanto la calidad de los productos como la tradición del restaurante.

Más allá de la comida, Cocituber destacaba el ambiente del restaurante y su prestigio: "Chico, te, eh, no me acuerdo. Wyoming, Los Morancos, este, no sé quién es... vino hasta el mismísimo Woody Allen" mencionaba entre risas, resaltando las visitas ilustres que han pasado por allí.