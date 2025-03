España se rinde al truco de esta trabajadora de Murcia para evitar "el gorroneo entre compañeros"

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde millones de personas pueden compartir sus preocupaciones, dudas y estrategias para solucionar todo tipo de conflictos. Gracias a la posibilidad de interactuar tanto a través de los comentarios como las respuestas los usuarios pueden mantener una comunicación colectiva constante que les permite ayudarse mutuamente para superar problemas o desarrollar estrategias para enfrentarse a ellos.

Un ejemplo reciente de cómo las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro de ideas y soluciones lo encontramos en Anabel Moreno: una camarera de Murcia que ha logrado captar la atención de miles de personas al compartir su ingenioso truco para evitar el "gorroneo" entre compañeros de trabajo, algo habitual según ella en el sector de la hostelería.

El término "gorroneo" hace referencia a esa práctica molesta y recurrente en la que un compañero de trabajo pide constantemente favores, como un cigarro, sin ofrecer nada a cambio. En el caso de Anabel ella se ha visto en esta situación en varias ocasiones, algo que ha comenzado a afectar su rutina diaria. En uno de los lugares donde trabajaba, tenía un compañero al que ella misma ha llamado "Pepe" (sin revelar su identidad, claro) y que, según ella, "era un gorrón de primera".

"¿Por qué a ti no te pide tabaco?", le preguntaban algunos compañeros a lo que Anabel respondía :"No lo hice. Mejor tiré de mi agilidad mental" y explicando que en lugar de confrontar a Pepe directamente, lo que ella hizo fue algo muy sencillo pero efectivo: cada vez que llegaba al trabajo, lo primero que hacía era buscar a Pepe y pedirle un cigarro antes que él a ella. "Le decía, Pepe, ¿tienes un cigarro? Y él me respondía, 'hija, te lo juro que no'". De esta manera, y sin necesidad de enfrentarse, se aseguraba de que el gorroneo no fuera un problema para ella

La reacción en las redes sociales

El video de Anabel se ha hecho viral rápidamente. La ingeniosa estrategia que ha compartido ha despertado las risas y la complicidad de miles de personas que se sentían identificadas con su situación. Los comentarios se han llenado usuarios aprovecharon la oportunidad para compartir sus propias experiencias y tácticas para evitar que les pidieran cosas sin reciprocidad: "Yo eso lo he hecho harta ya de que me gorrearan, al final aprendes", comentaba una seguidora, mientras otra expresó: "Si tienes razón, en mi centro también hay unos cuantos".

Otros, como Valeria Díaz, compartieron que en su caso la situación era aún más extrema, ya que el compañero "se arma una caja por día de tanto que pide". Sin embargo la mayoría coincidió en lo que parecía el truco más efectivo: "Tomar nota" de la estrategia de Anabel.