Furor en Murcia por la nueva tienda física con ropa viral de SHEIN: "Esto es gigante"

Por mucha información que exista sobre el impacto negativo del fast fashion en nuestras vidas, la tendencia a comprar grandes cantidades de ropa sigue imparable. A pesar del altísimo coste medioambiental de esta industria, el comercio online crece sin freno y ahora, además, se refuerza con tiendas físicas donde se venden los excedentes de este mercado. Es el caso de Zaalc, que se promociona como el outlet más viral, que acaba de aterrizar en Murcia con un catálogo lleno de prendas populares en redes sociales: muchas de ellas de la marca Shein.

La moda rápida, caracterizada por la producción masiva de prendas a precios muy bajos, genera un enorme problema ambiental. La fabricación textil es una de las industrias más contaminantes del planeta, responsable de una parte significativa de las emisiones de carbono y del desperdicio de agua. Además, muchas de estas prendas tienen una vida útil muy corta, lo que provoca que toneladas de ropa terminen en vertederos cada año.

El problema no se queda solo en la contaminación del aire y el agua, sino que también afecta directamente a nuestras vidas. La sobreproducción textil consume recursos naturales de manera descontrolada, contribuyendo al cambio climático y afectando la calidad de vida en muchas comunidades, especialmente en países donde la producción es más barata y las regulaciones ambientales son débiles.

Murcia se rinde ante la fiebre de la moda viral

Teniendo todo esto en cuenta, resulta llamativo el furor con el que Murcia ha recibido la apertura de esta nueva tienda. Zaalc situado Centro Comercial Thader con una atractiva propuesta para los amantes de la moda asequible: prendas de Shein y otras marcas a precios reducidos, organizadas por tallas y modelos, incluyendo opciones desde la XS hasta la 5XL.

La tienda ha generado una gran expectación en redes sociales y la creadora de contenido Andrea Palazón ha sido una de las primeras en visitarla. En su recorrido, ha compartido su emoción con con una publicación en la que reseña que "ssto es gigante, yo me escondo y no me encuentran" y ha destacado que en el establecimiento se pueden encontrar "bikinis para que luzcas en verano", además de ropa de deporte con precios que van "desde cuatro noventa y nueve hasta seis noventa y nueve". También ha resaltado que hay secciones tanto para hombres como para mujeres y que la tienda renueva su stock constantemente: "Tranquila, traemos novedades todos los días".

Otro de los atractivos que ha llamado la atención es el mural viral para grabar TikToks, una estrategia pensada claramente para atraer al público joven y generar aún más revuelo en redes sociales.

Detalles de la nueva tienda

El local se encuentra en el Centro Comercial Thader de Murcia, entre el Ikea y el Decathlon. Su horario es de lunes a sábados de 10:00 a 22:00. Además, la tienda ofrece la posibilidad de realizar cambios y devoluciones, algo poco habitual en este tipo de outlets, lo que supone un punto a favor para los consumidores.