Un malagueño reta a los murcianos a ver este vídeo sin escandalizarse: "Si me viera alguien de Murcia..."

Sin lugar a dudas, el limón es uno de los elementos que más se utilizan a nivel conceptual para identificar a la Región de Murcia. En la gastronomía, en los refranes y hasta en el escudo de la ciudad de Murcia, este cítrico es todo un símbolo sino un ingrediente fundamental desde arroces, carnes y pescados, lo usan en aliños a cuenta de su sabor ácido, su versatilidad y su abundancia en la zona lo han convertido en una parte fundamental de la cultura gastronómica murciana.

Pero no es limón todo lo que parece: así lo ha demostrado un malagueño en un vídeo de TikTok en el que ha "retado" a los murcianos a ver cómo se come una fruta que parece un limón a bocados: "Si me viera alguien de Murcia fliparía".

El vídeo muestra a este malagueño degustando un "limón cascaruo": una variedad típica de la Axarquía malagueña que, a diferencia del limón común, tiene una cáscara más gruesa y un sabor mucho más dulce. En la publicación además de dar a conocer esta peculiaridad, también explica una receta tradicional de Málaga en la que se utiliza esta fruta: el zoque. "Es una receta única en Andalucía". Esta preparación consiste en una especie de ensalada a base de limón, pimentón dulce, pimienta, sal y vinagre: "Antes comíamos zoque por la mañana, por la tarde y al mediodía porque había hambre".

Los murcianos fieles a su amor por el limón, no han tardado en reaccionar a esta insólita manera de comerlo. Algunos como @AliVonLee se han mostrado sorprendidos: "Soy murciana y un poco sí que he flipado! Pero como se suele decir: Todos los días se aprende algo nuevo". Otros, como @dy3gfig23a7i, han aclarado que en Murcia también se tiene la costumbre de comer limones de esta manera: "En Murcia nos lo comemos, unos le echan sal y otros no". Incluso hay quienes han recordado recetas similares como @jmoe1960: "Ensalada de limón y cebolleta está buenísima y te reactiva el cuerpo".

Sin embargo lo que más ha llamado la atención ha sido el debate sobre la verdadera naturaleza del "limón cascaruo". Mientras algunos murcianos han asegurado que se trata de una variedad conocida en la Región de Murcia, otros han dudado de su autenticidad como "limón". En este sentido, el usuario @Miguel ha aportado información sobre las variedades locales: "Dicen los lugareños de Benamargosa que son 3 variedades: Limón de canto, limón de pera y limón ra".

Más allá de la discusión lo cierto es que este vídeo ha puesto en valor una tradición poco conocida fuera de Málaga y ha despertado la curiosidad de muchos. Eso sí con una advertencia final: "Por favor quitad la cáscara, que eso sí que no se come".