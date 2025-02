Alerta de la Guardia Civil a las personas que tienen citas en Internet y aplicaciones: "Atraer emocionalmente"

Sin que esto sea sorpresa para nadie, las personas que consagran su vida a hacer caja engañando y manipulando a los demás no se caracterizan precisamente por tener muchos escrúpulos. Aunque este tipo de comportamiento es absolutamente deleznable desde un punto de vista ético y moral, y por supuesto está penalizado por la ley, lo cierto es que aprovecharse de las vulnerabilidades humanas es una práctica más común de lo que nos gustaría admitir.

Una de estas prácticas más reprobables y sobre la que acaba de alertar la Guardia Civil es aquella que afecta a muchas personas que buscan conocer a alguien a través de Internet o aplicaciones de citas. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha transformado por completo la manera en que las personas se relacionan, permitiendo que cualquiera pueda conocer a alguien sin importar la distancia. Pero esta misma accesibilidad también ha abierto la puerta a todo tipo de engaños, siendo uno de los más peligrosos el conocido como catfishing.

La Guardia Civil ha alertado sobre esta estafa digital que cada vez afecta a más personas: el catfishing es una técnica en la que alguien crea una identidad falsa en redes sociales o aplicaciones de citas con el objetivo de engañar a otra persona. Generalmente, los estafadores utilizan imágenes y datos robados para construir un perfil atractivo y creíble que les ayude a atraer a sus víctimas.

Así es el modus operandi

Los ciberdelincuentes que practican el catfishing siguen un proceso bien estructurado para manipular a sus víctimas. La estafa generalmente se desarrolla en varias fases.

En primer lugar, crean un perfil falso, diseñado con identidades ficticias que utilizan fotos y datos robados por personas reales.

Después de esto, llevan a cabo el primer contacto llamando la atención de la víctima enviando mensajes privados o solicitudes de amistad.

Después, a través de conversaciones constantes y con historias bien elaboradas generan confianza y apego emocional.

Finalmente utilizan excusas como tragedias personales o problemas de salud para despertar la empatía y por último, una vez que han establecido un vínculo fuerte, empiezan a pedir dinero bajo cualquier pretexto y en algunos casos imágenes íntimas que después se pueden utilizar para extorsionar a la víctima.

Cómo evitarlo

Detectar a tiempo un posible caso de catfishing puede marcar la diferencia entre protegerse o caer en el engaño. La Guardia Civil ha señalado algunas señales de alerta que pueden ayudarte a identificar un perfil fraudulento.

En primer lugar, hay que cuestionarse si la historia parece demasiado buena para ser verdad y si parece sacada de un cuento de hadas, siendo esto motivo suficiente para empezar a desconfiar.

Después, se debe cuestionar si percibimos que el perfil tiene pocas publicaciones, seguidores o actividad reciente. Además, hay que realizar preguntas directas para constatar si las respuestas que recibimos son claras o si los detalles van cambiando a lo largo del tiempo como señal de que probablemente nos están mintiendo.

También es recomendable sospechar cuando percibimos muestras de afecto totalmente desproporcionadas, ya que si alguien muestra apego romántico demasiado intenso en muy poco tiempo puede ser una señal de que no tiene buenas intenciones.

Para evitar caer en este tipo de engaños la Guardia Civil recomienda no compartir información personal con desconocidos, verificar perfiles sospechosos mediante búsqueda inversa de imágenes, configurar la privacidad en redes sociales y, sobre todo, no enviar dinero a personas que no se han conocido en persona.