Esta azotea será el primer 'rooftop bar' en Murcia: la Catedral, vista como nunca antes

Más que un monumento al uso, la Catedral de Murcia es todo un símbolo profundamente arraigado en la identidad de la ciudad y de la Región de Murcia. Su virtuosismo arquitectónico y relevancia histórica no solo la convierten en el edificio más importante de la capital, sino que también ocupa un lugar destacado del patrimonio de todo el país.

La mezcla de estilos que se aprecian en sus fachadas, con el imafronte recién restaurado, y su imponente torre la han hecho de ella todo un referente para el turismo cultural y, sobre todo, un punto de encuentro para los murcianos. No es solo una catedral; es una pieza imprescindible que como pocos puntos del mapa ha llegado a convertirse en un emblema del orgullo local.

Por esta razón la reciente noticia sobre la apertura de un rooftop bar en la ciudad no solo no ha pasado desapercibida, sino que ha sido toda una alegría. Murcia, que hasta ahora no contaba con este tipo de espacios, se prepara para dar la bienvenida a su primer bar en una azotea: una tendencia muy popular en otras ciudades españolas y europeas, pero hasta ahora inédita en la capital murciana.

Lo más emocionante de todo es que el primer bar que abrirá las puertas de su azotea para dar servicio de hostelería ofrecerá a los clientes también una vista inédita de la Catedral como nunca antes se había visto: desde las alturas, con una perspectiva privilegiada que cambiará por completo la forma en que se experimenta este emblemático edificio.

El pleno del Ayuntamiento de Murcia, que acaba de aprobar inicialmente una modificación de la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública con terrazas, ha permitido así la creación de estos "rooftops". La ordenanza, que se someterá a un periodo de información pública antes de su aprobación definitiva, ha sido el resultado de un proceso de consenso entre el sector hostelero y los vecinos, buscando un equilibrio entre la revitalización económica y el respeto al descanso ciudadano.

Este será el primer rooftop de Murcia

En cuanto al primer rooftop que verá la luz en la ciudad, se trata de la terraza del Hotel Rincón de Pepe: un icónico establecimiento ubicado en la céntrica y famosa calle de Correos.

Este histórico hotel, que este año celebra su centenario, se convertirá en el primer lugar donde los murcianos y turistas podrán disfrutar de una bebida mientras contemplan la Catedral desde una nueva perspectiva, en la séptima planta del hotel.

Está previsto que esta terraza se inaugure a lo largo de este mismo año. Aunque el proceso está aún en marcha, la expectación es enorme y se augura que se convertirá rápidamente en un lugar de referencia en la ciudad.

Desde esta azotea los visitantes no solo podrán ver la Catedral de Murcia en todo su esplendor, sino que también disfrutarán de una panorámica única de la torre del campanario, la cual es uno de los emblemas más representativos de la ciudad.

El proyecto llega en un momento clave, justo después de que el Ayuntamiento de Murcia aprobara la nueva normativa que regula las terrazas en la vía pública. Entre las principales modificaciones que se introducen destaca la posibilidad de instalar terrazas en azoteas, siempre que se cumplan con los requisitos de seguridad y accesibilidad. Así, los "rooftops" se perfilan como una de las grandes apuestas del municipio para revitalizar el sector hostelero, fomentar el turismo y ofrecer nuevas experiencias a los residentes.