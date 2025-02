Un bar de Murcia pide ayuda para encontrar a esta pareja que se fue sin pagar: "Reservó a nombre de..."

La publicación de un restaurante de Murcia ha vuelto a convertir las redes sociales en un espacio donde solicitar colaboración colectiva para resolver un problema. Pedir ayuda en la era digital o un consejo o simplemente compartir alguna experiencia se ha convertido en algo tan común que ya se considera hasta natural. En Internet, nuestra identidad se va entrelazando con la vida real, haciendo que este tipo de llamamientos se perciban con la misma seriedad que una denuncia formal o una conversación entre vecinos.

En esta ocasión la razón por la que el restaurante Las Cumbres ha solicitado ayuda no es algo extraño ni inaudito. Aunque es un comportamiento reprochable, marcharse de un establecimiento sin pagar es una práctica tristemente célebre en la hostelería. Muchos bares y restaurantes son víctimas silenciosas de este tipo de clientes que, aprovechando descuidos o simplemente confiando en la dificultad de rastrear a alguien en estos casos, deciden abandonar el local sin saldar la cuenta.

Las Cumbres, un restaurante situado en lo alto del Cabezo de la Cruz de Cabezo de Torres es un local histórico y conocido en toda la Región por "su cocina tradicional en un salón para 140 comensales y en una amplia y espectacular terraza con las mejores vistas de Murcia y sus alrededores". Destacan en su carta "las carnes a la brasa, arroces y asados al horno de leña" y se presentan como "una empresa familiar con muchos años de experiencia que les hará disfrutar por un precio asequible de un buen servicio, calidad y buen trato por parte de nuestro personal".

El pasado sábado al mediodía, según relatan en una publicación en su cuenta oficial de X, una pareja reservaba mesa a nombre de Mariano y, tras disfrutar de su comida, abandonó el local sin pagar la cuenta. Ante la impotencia de la situación, el restaurante ha decidido exponer el caso en redes sociales con un tono sarcástico: "Hola, parejita simpática que nos reservó a nombre de Mariano el pasado sábado al mediodía, y se fue sin pagar, por si nos leéis en redes. Espero que al menos nos dejéis una buena reseña en cuanto a la calidad - precio de nuestro servicio".

El mensaje ha generado una oleada de interacciones, con usuarios sugiriendo formas de evitar que esto vuelva a suceder. Algunos recomendaron apuntar los números de teléfono de las reservas, aunque el propio restaurante reconoció que "ese día tuvimos decenas de llamadas y no conseguimos distinguir cuál pudo ser". Otros usuarios, con un tono más tajante, han aconsejado denunciar la situación a la policía, aunque el restaurante no parece muy optimista al respecto: "Estas denuncias terminan en papel mojado".

El establecimiento ha dejado claro que no guarda rencor, pero sí lanzaba un mensaje a los responsables: "No os deseamos nada malo, solo os deseamos que alguna vez no os paguen por hacer vuestro trabajo. Para que sepáis qué se siente. Un fuerte abrazo y no olvidéis vuestra reseña!!!".