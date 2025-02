El murciano Thegrefg habla de la anciana a la que intentó echar de su casa para ganar dinero: "Me apetece detonar ese edificio"

El murciano más famoso del mundo, David Cánovas, conocido en internet como TheGrefg, no solo se ha hecho célebre por sus vídeos en YouTube y sus streamings en Twitch, sino también por su huida a Andorra para eludir las sus responsabilidadse fiscales en España. Pero, por muchos Tesla que sortee o maratones que corra, su codicia ha terminado llevándolo a una polémica que ha golpeado su imagen: la batalla legal para desahuciar a una anciana de 80 años de un edificio que compró en Escaldes-Engordany.

En 2020 la empresa inmobiliaria de TheGrefg, (Grefito), compraba un bloque de viviendas en Andorra con la intención de reformarlo y para después sacarle rentabilidad. Poco a poco fue deshaciéndose de los inquilinos ya que sus contratos estaban sujetos a la ley de arrendamientos andorrana aprobada en 1993. Sin embargo una mujer de 80 años cuya relación de alquiler con el edificio se remontaba a 1989 y que tenía un contrato verbal sin límite de tiempo se negó a marcharse y a diferencia del resto de vecinos, su caso estaba protegido por una legislación previa.

Lejos de esperar una solución pactada, la empresa inició reformas que convirtieron el piso en un lugar prácticamente inhabitable: se retiraron cierres y ventanales (haciendo que las temperaturas en invierno fuesen impracticables), y las tuberías de agua llegaron a congelarse dejando a la anciana sin suministro de agua corriente.

La mujer, asesorada por su abogado, terminaba que esta situación era una forma de acoso inmobiliario para forzar su salida. Finalmente, oos tribunales le dieron la razón en una primera instancia y ordenando a la empresa restaurar las condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo Grefito recurrió y, mientras el caso seguía en disputa, decidió ir al ataque: en abril de 2023, presentó una demanda de desahucio contra la mujer. La jueza aceptó el procedimiento en agosto, aunque la decisión ha sido recurrida y sigue en trámite.

"Me apetece detonar ese edificio"

Después de un tiempo sin hablar del tema, TheGrefg ha vuelto a abordar la polémica en el pódcast Club 113, presentado por sus amigos y socios en el club de eSports Team Heretics. En un ambiente distendido el streamer relató su versión de los hechos, asegurando que la mujer "ni siquiera vive allí" y que su permanencia en la vivienda es una forma de perjudicarlo intencionadamente. Según él, la anciana se habría trasladado a vivir con su hijo y solo se mantendría en el piso para bloquear su inversión.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la manera en que ha expresado su frustración: "A mí me apetece detonar ese edificio, no me apetece ganar dinero con ese edificio. A mí me apetece ir con cinco C4, ponerlos en las columnas del edificio y detonarlo".

Sus palabras han generado una nueva ola de indignación en redes sociales, donde muchos consideran que su actitud es frívola y fuera de lugar, especialmente tratándose de una persona con tanta influencia entre jóvenes. Además, ha arremetido contra la anciana, asegurando que su único objetivo era "joderme la p*** vida" y que, a pesar de contar con más recursos legales, terminó perdiendo el juicio porque la justicia andorrana la consideró en situación de desprotección.