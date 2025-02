María Amador, entrenadora e influencer de Murcia: "este brownie saludable es la mejor merienda para perder grasa"

Cada vez más personas son conscientes de la importancia de la alimentación para lograr sus objetivos de salud y forma física. Ya sea para perder peso o para ganar masa muscular, la dieta juega un papel clave en el proceso.

Las redes sociales se han convertidoen este contexto en una fuente de información y motivación, con perfiles que acompañan y guían a quienes buscan mejorar su condición física. Uno de estos referentes es María Amador: entrenadora que comparte consejos sobre rutinas y recetas saludables.

María Amador es una joven de 21 años que hasta hace poco tiempo "no había pisado nunca un gimnasio ni había hecho nunca deporte". Según ella misma relata pesaba 12 kilos más que ahora y le resultaba impensable empezar a entrenar: "Me daba una vergüenza que ni te imaginas ponerme un conjunto de gym y además no tenía NI IDEA de qué ejercicios hacer ni de cómo se hacían".

Hoy con una transformación física y mental a sus espaldas, ayuda a otras personas a alcanzar sus objetivos a través de planes de entrenamiento adaptados, explicaciones detalladas y un acompañamiento constante.

Su propuesta se centra en una planificación mensual de entrenamiento personalizada, accesible a través de una aplicación: "Elige cuántos días a la semana entrenar y tienes acceso a una planificación adaptada a tu circunstancia". Los planes incluyen rutinas para tres, cuatro o cinco días de entrenamiento, explicaciones en video y un grupo de apoyo. Con esta metodología, María busca ofrecer flexibilidad y adaptabilidad a sus seguidores, independientemente de su nivel de experiencia en el gimnasio.

El brownie saludable para perder peso

Pero su contenido no se limita solo al ejercicio. Sabe que la alimentación es fundamental y por eso comparte recetas saludables que ayuden a mantener una dieta equilibrada sin renunciar al sabor. Entre ellas destaca su reciente "brownie saludable": una merienda perfecta para quienes buscan perder grasa sin dejar de disfrutar de algo dulce.

"Yo sé que tienes una bolsa de manzana harta de vivir un mes en el frigorífico", dice en uno de sus videos, antes de proponer una receta sencilla y rápida. La preparación consiste en pelar y trocear una manzana, mezclarla en una batidora con un huevo, tres cucharaditas de cacao desgrasado en polvo y un poco de levadura. Después de batirlo bien, se vierte en un molde apto para microondas y se calienta durante un minuto y medio. "Mira qué pedazo de brownie para desayunar o merendar, que queda superjugoso y superdulce y utilizando las manzanas, esas que tienes ahí hartas de vivir".

Este tipo de recetas tienen una buena acogida en su comunidad, ya que ofrecen alternativas saludables para mantener una alimentación equilibrada sin caer en la monotonía. Además, se basan en ingredientes accesibles y fáciles de preparar, lo que facilita su incorporación en el día a día: "Tienes listo en dos minutos y te lo puedes dejar preparado para desayunar la mañana siguiente".