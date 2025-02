Alerta de la Guardia Civil a los conductores en España: tienen que pedir cita a la ITV si su matrícula está en esta lista o multa

Los conductores en España deben estar siempre alerta tanto a las responsabilidades que conlleva tener un vehículo como a los avisos que emiten las autoridades, en especial la Guardia Civil. Tener un coche o una moto no solo implica disfrutar de la libertad y comodidad para conducir, sino también cumplir con una serie de obligaciones legales que garantizan la seguridad de todos los usuarios de la carretera. Una de estas obligaciones es la Inspección Técnica de Vehículos (ITV): un trámite que, aunque a veces se deja para el último momento, es imprescindible para evitar sanciones y asegurar el buen estado del vehículo.

La Guardia Civil cuenta con una división específica de tráfico, cuya misión es velar por la seguridad en las carreteras. Su labor es fundamental va desde la prevención de todo tipo de accidentes, hasta sancionar infracciones y sobre todo crear conciencia social entre los conductores sobre la importancia de respetar las normas. A través de patrullajes, controles y campañas informativas, este cuerpo de seguridad no solo impone multas, sino que también advierte a los conductores sobre aspectos clave como la necesidad de mantener la ITV en regla.

Por su parte, la Inspección Técnica de Vehículos no es un simple trámite administrativo: es un control obligatorio que está diseñado para que los vehículos demuestren cumplen con los requisitos de seguridad y emisión de gases. Durante la inspección, se revisan aspectos como el estado de los frenos, la iluminación, las suspensiones y los niveles de contaminación. Circular sin este trámite en vigor no solo puede acarrear multas económicas, sino que también aumenta el riesgo de sufrir una avería grave o, en el peor de los casos, provocar un accidente.

La alerta de la Guardia Civil sobre la ITV

Recientemente, la Guardia Civil ha emitido un aviso en sus redes sociales recordando a los conductores la obligatoriedad de pasar la ITV en los plazos establecidos. En este mensaje la institución también resuelve algunas dudas sobre el procedimiento y advierte sobre las sanciones en caso de no cumplir con la inspección. Según el aviso, los vehículos matriculados en 2021 deben presentarse a su primera inspección en 2025, siguiendo un calendario establecido según el número de matrícula.

Los propietarios de vehículos con las siguientes matrículas deben solicitar su cita según el mes que les corresponde:

Enero : LMC hasta LML

: LMC hasta LML Febrero : LML hasta LMX

: LML hasta LMX Marzo : LMX hasta LNN

: LMX hasta LNN Abril : LHV hasta LPD

: LHV hasta LPD Mayo : LPD hasta LPW

: LPD hasta LPW Junio : LPW hasta LRP

: LPW hasta LRP Julio : LRP hasta LSG

: LRP hasta LSG Agosto : LSG hasta LSR

: LSG hasta LSR Septiembre : LSR hasta LTD

: LSR hasta LTD Octubre : LTD hasta LTP

: LTD hasta LTP Noviembre : LTP hasta LVD

: LTP hasta LVD Diciembre: LVD hasta LVV

Quienes tengan un coche cuya matrícula esté dentro de esta lista deben pedir cita cuanto antes para evitar problemas de última hora. Además, hay que recordar que circular sin la ITV puede suponer una multa de 200 euros, y en caso de resultado desfavorable, solo se podrá conducir el vehículo hasta un taller. Si la inspección es negativa y el coche sigue circulando, la sanción puede alcanzar los 500 euros y la inmovilización del vehículo.