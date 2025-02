Débora Murcia, psicóloga: "5 técnicas de manipulación que has vivido y que no sabes que son manipulación"

Débora, psicóloga sanitaria y educativa con una formación especializada en trauma, apego, violencia de género, manipulación y abuso narcisista; ha publicado un vídeo viral en su cuenta de divulgación en TikTok donde explica cuáles son las cinco técnicas de manipulación más comunes.

Con varios másteres a sus espaldas, se ha convertido en una referente para muchas personas que buscan ayuda tras haber vivido relaciones tóxicas. A través de la terapia online Débora acompaña a quienes sufren o han sufrido abusos en sus vínculos, proporcionándoles las herramientas necesarias para sanar.

Silencio castigador

Débora inicia su explicación mencionando el silencio castigador como una de las formas más insidiosas de manipulación: "La persona se enfada contigo, algo te molesta de ti o haces algo que no le parece bien, pero en lugar de decírtelo, se calla, te deja de hablar y te castiga a través de su silencio".

Este comportamiento genera una gran confusión en la víctima, quien no entiende qué ha sucedido ni qué es lo que ha hecho mal: "Entramos en un bucle intentando encontrar qué hemos hecho para que esa persona nos pueda pedir perdón", explica, añadiendo que este silencio no solo manipula, sino que también puede llevar a la víctima a un estado de angustia debido a la falta de comunicación.

Gaslighting o luz de gas

La siguiente técnica que menciona Débora es el gaslighting o "luz de gas", una forma de manipulación psicológica que hace que la víctima dude de su propia percepción de la realidad: "La persona te manipula de tal forma que te hace dudar de lo que has vivido, hasta el punto de no saber si lo que has experimentado es real".

Este tipo de manipulación puede ser muy difícil de identificar porque, como bien dice la psicóloga, "es mi palabra contra la suya". Incluso cuando la víctima tiene la certeza de lo que ha vivido, el agresor lo niega, lo que provoca confusión y un fuerte desequilibrio emocional en quien lo sufre.

Futuro fingido

Otra de las tácticas más comunes es el futuro fingido, donde el manipulador promete un cambio en el futuro que nunca llega: "La persona te hace creer que las cosas van a ser diferentes, que todo aquello que te molesta o te genera sufrimiento no se repetirá".

Esta promesa de un futuro ideal en el que todo será maravilloso engancha a la víctima, quien, por esperanza y desesperación, se mantiene en la relación, solo para caer nuevamente en el ciclo de manipulación: "Es una promesa vacía que te vuelve a enganchar".

Abuso reactivo

El abuso reactivo es otra técnica de manipulación que Débora destaca en su video: "La persona sabe cuáles son tus puntos débiles y los utiliza para provocarte una reacción emocional".

Este comportamiento busca precisamente que la víctima reaccione de forma impulsiva, lo que luego se utiliza en su contra: "Una vez que tú reaccionas, te acusan de estar desequilibrado o desequilibrada, y de esa forma logran hacerte creer que el problema eres tú.

En muchos casos, el manipulador aprovecha estos momentos para descalificar a la víctima y desviar la atención hacia su reacción, haciendo que se sienta culpable y responsable de la situación.

El victimismo

Por último Débora menciona el victimismo como una de las técnicas más frecuentes en los manipuladores: "El manipulador te hace sentir que eres tú quien ha cometido un error, cuando en realidad te está manipulando".

Esta táctica se utiliza para cambiar el foco de la conversación o del conflicto hacia la víctima, mientras el manipulador se presenta como la persona que está siendo injustamente tratada. Esto puede ser especialmente dañino porque la víctima termina sintiendo que siempre está en deuda o que tiene la culpa de lo que sucede.

Débora concluye su video resaltando lo importante que es identificar estas técnicas para poder tomar medidas y protegerse: "Muchas veces, no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados hasta que estamos atrapados en el ciclo. Reconocer estas tácticas es el primer paso para poner límites y empezar a sanar".