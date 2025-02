Solo lleva 6 meses viviendo en Murcia y pide ayuda tras lo ocurrido: "Alguien que explique por favor qué está pasando"

Tal y como se ha visto estas últimas semanas con las injerencias políticas de decisiones privadas como las de Elon Musk, las redes sociales han pasado de ser simples plataformas de interacción a convertirse en auténticas plazas públicas: espacios donde, en muchas ocasiones, se sustituyen los debates colectivos sobre intereses comunes y las demandas sociales.

Este fenómeno se ha visibilizado de manera notable en los últimos días en la ciudad de Murcia, donde las plataformas como TikTok y X (antiguo Twitter) se han convertido en lugares para debatir y en algunos casos hasta para pedir ayuda tras un extraño suceso que ha dejado a varios murcianos inquietos.

Uno de los ejemplos más curiosos de esta dinámica ha sido el vídeo publicado por Keka Akek: una joven maestra y opositora gallega que lleva solo seis meses viviendo en la ciudad. En su vídeo de TikTok Keka expresa su desconcierto y su preocupación tras escuchar un estruendo que la hizo pensar que algo grave había ocurrido: "¿Alguien que por favor me explique qué está pasando en Murcia?".

En el vídeo Keka relata cómo estaba en su escritorio, trabajando tranquilamente, cuando de repente siente un retumbe tan fuerte que "retumbó" toda la casa: “Ayer estaba aquí, donde me ves, en mi escritorio, ¿vale? Trabajando, ¡estudiando y bum! Y me retumbó. Es que justo tengo aquí la ventana. ¿Sabes entonces? Y retumbó” sorprendida por la intensidad del sonido. Unos minutos después el estruendo se escuchaba a escucharse, más fuerte esta vez, lo que según explica aumentó tanto su ansiedad y la de sus vecinos: "pero esta vez ha sonado como más fuerte. O sea, que me asusto y abro la ventana y los vecinos abren la ventana a mirar en plan, ¿qué ha pasado?"

El vídeo de Keka no fue el único en torno a este fenómeno. Otros murcianos también han compartido sus experiencias en las redes, comentando cómo el sonido había afectado a su día a día y, como Keka, muchos se preguntaban si estaban viviendo algo extraordinario o si había ocurrido una explosión.

Esta es la explicación al estruendo que ha sonado en Murcia

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se ha aclarado que, ante las llamadas alarmadas de los vecinos y en contra de lo que muchos pudieran pensar en un primer momento, no había habido ninguna explosión ni terremoto en la Región en los últimos días y que este sonido que ha alarmado a las redes sociales ha sido en realidad producto de unas maniobras militares que estaban teniendo lugar en el espacio aéreo de Lorca y que terminaran este 13 de febrero.

Desde el 3 de febrero los aviones del Ejército del Aire están llevando a cabo ejercicios en la Región y, al romper la barrera del sonido, provocaban lo que se conoce como “estampido sónico”: un fuerte ruido similar al de una explosión.

Este fenómeno es frecuente en los ejercicios militares, aunque puede resultar alarmante para los que no están acostumbrados a él y es hasta común que se confunda con un terremoto debido a las vibraciones que genera.